Estafa con venta de terrenos en Guaymallén: la comuna realizará demanda penal y señaló cuáles son los lugares habilitados para levantar barrios

El municipio presentó una denuncia penal para que se investigue la promoción y comercialización de lotes que no pueden destinarse a viviendas. Advierten que los compradores podrían perder sus ahorros y piden consultar antes de concretar cualquier operación.

Guaymallén presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue una presunta maniobra de estafa vinculada a la comercialización de terrenos ubicados en los distritos de Colonia Molina y Puente de Hierro, que no están habilitados para desarrollos residenciales.

Según informó el municipio, las actuaciones se iniciaron tras detectar publicaciones que promocionaban la venta de lotes como aptos para construir viviendas, pese a que esas tierras se encuentran alcanzadas por restricciones urbanísticas y forman parte de una zona de reserva ambiental.

El intendente Marcos Calvente explicó que la denuncia busca determinar las responsabilidades de quienes estarían ofreciendo estos terrenos de manera irregular y proteger a los vecinos de posibles perjuicios económicos.

“Nos presentamos en el Ministerio Público Fiscal para hacer una denuncia penal contra unas publicaciones que pretenden comercializar unos terrenos en el departamento de Guaymallén, que no gozan de las características para ser urbanizados”, sostuvo el jefe comunal.

Investigan una posible estafa inmobiliaria

Desde el municipio señalaron que la principal preocupación es evitar que familias inviertan los ahorros de toda una vida en terrenos donde no podrán construir sus viviendas.

Calvente indicó que ya detectaron al menos un caso de una persona que compró uno de estos lotes y que esa información será incorporada a la investigación judicial. Además, aclaró que los terrenos son de propiedad privada, pero que eso no significa que puedan venderse con fines residenciales.

“Lo que pedimos con esta denuncia es establecer las responsabilidades de esta supuesta estafa y también alertar a los vecinos para que, antes de comprar un terreno o una propiedad, averigüen en el municipio”, afirmó.

Usaban imágenes de obras municipales para promocionar los lotes

Otro de los elementos incorporados a la denuncia tiene que ver con la publicidad utilizada para ofrecer los terrenos.

Según explicó el intendente, quienes impulsaban la comercialización utilizaban fotografías y videos de maquinaria y trabajos realizados por la Municipalidad en la zona rural para generar la falsa impresión de que el emprendimiento contaba con respaldo oficial.

“Recogían imágenes de obras y tareas de mantenimiento que hemos realizado en la zona y las incorporaban como si el municipio participara de esa inversión. Eso no es cierto y forma parte de las pruebas aportadas a la Justicia”, aseguró Calvente.

Por qué no se puede construir en esos terrenos

El municipio explicó que los lotes cuestionados no cumplen con lo establecido en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.

La zonificación vigente determina qué actividades pueden desarrollarse en cada sector del departamento y, en este caso, las tierras se encuentran en un área de reserva ambiental, por lo que no están autorizadas para uso residencial ni para la construcción de viviendas particulares.

Cómo evitar ser víctima de una estafa al comprar un terreno

Frente a este tipo de situaciones, la Municipalidad de Guaymallén recordó que cualquier vecino puede consultar gratuitamente si un loteo cuenta con aprobación municipal y si un terreno está habilitado para construir.

Las consultas pueden realizarse antes de concretar la compra mediante el correo electrónico planificacionguaymallen@gmail.com o por WhatsApp al 261 244-0944, además de acceder a la información disponible en la página oficial del municipio y en las áreas técnicas correspondientes.

“No le pedimos a los vecinos que conozcan una ordenanza o un plano de zonificación. Para eso está el Municipio. Antes de comprar un terreno, pregunten. Esa consulta puede evitar un enorme perjuicio económico”, remarcó Calvente.

Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar si existió una maniobra fraudulenta y quiénes son los responsables, el municipio aseguró que continuará con las inspecciones, controles y campañas de prevención para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de operaciones inmobiliarias irregulares.