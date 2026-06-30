Estacionamiento medido en Godoy Cruz: si no pagás, el municipio podrá llevarse tu auto con una grúa

Una nueva ordenanza endureció las sanciones para quienes incumplan el sistema de estacionamiento medido. Además de la multa, los vehículos podrán ser removidos de la vía pública si pasan más de tres horas sin abonar el tiempo correspondiente. ¿En qué calles funciona y cuánto sale?

Los conductores que utilicen el estacionamiento medido en Godoy Cruz deberán prestar aún más atención al cumplimiento del sistema. A partir de una modificación de la normativa municipal, el Municipio quedó habilitado para remover con una grúa los vehículos que permanezcan estacionados sin pagar el tiempo correspondiente.

La medida fue establecida mediante la Ordenanza 7519, aprobada por el Concejo Deliberante, que actualiza el régimen vigente y busca otorgar mayor claridad al procedimiento sancionatorio. Desde la comuna explicaron que el objetivo no es crear una obligación nueva, sino precisar de manera expresa qué conductas constituyen una infracción y adecuar la normativa a la Ley Provincial de Seguridad Vial N.º 9024.

Qué cambia con el estacionamiento medido en Godoy Cruz

La principal modificación establece que estacionar, permanecer o retirarse de un espacio con estacionamiento arancelado sin haber abonado el período correspondiente será considerado formalmente un estacionamiento incorrecto.

Hasta ahora, la ordenanza contemplaba sanciones por incumplir el sistema, aunque no describía de manera específica cuál era la conducta infractora. Con la nueva redacción, el municipio busca evitar interpretaciones y brindar mayor seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los agentes encargados del control.

Cuándo podrán llevarse un vehículo con la grúa en Godoy Cruz

Uno de los cambios más importantes incorpora la posibilidad de que el Municipio remueva el vehículo cuando hayan transcurrido tres horas desde la constatación de la infracción. En ese caso, el automóvil podrá ser trasladado mediante una grúa municipal hasta la playa de secuestros.

Para recuperarlo, el propietario deberá afrontar:

La multa correspondiente.

correspondiente. El costo del servicio de acarreo .

. Los gastos de estadía en el depósito municipal, si corresponden.

Cómo controlarán las infracciones

La ordenanza también amplía las herramientas de fiscalización de los inspectores municipales.

A partir de ahora, los agentes podrán documentar la infracción mediante fotografías o filmaciones, donde deberán quedar registrados:

La patente del vehículo.

del vehículo. La infracción detectada.

La fecha y hora del procedimiento.

Estas pruebas podrán utilizarse para respaldar las actuaciones administrativas.

La normativa ratifica además la prohibición de estacionar vehículos sobre veredas y sectores peatonales, en línea con la legislación provincial vigente. La única excepción contempla a motocicletas y bicimotos, siempre que su ubicación no obstaculice el paso de peatones ni afecte la circulación.

Godoy Cruz: en qué calles funciona el estacionamiento medido y cuánto sale

El estacionamiento medido en Godoy Cruz funciona de 8 a 21, desde la última actualización, los valores desde el 1 de enero de 2026 son de $300 la media hora. Se aplica en:

Plaza departamental – de 8 a 21

Lavalle, Rivadavia, Colón, Perito Moreno, Las Heras, Balcarce, Belgrano.

Casino de Mendoza – de 8 a 21 San Martín, Irigoyen, Liniers y 25 de Mayo

Hospital Español – horario corrido, de 8 a 21 Tropero Sosa, Morandini, Ibáñez, Erlich, Buenos Aires, Juan de Garay, Adolfo Calle, Vieytes, Democracia, Julio Lemos, Pasteur, Marconi, Sáenz Peña



Por otra parte, desde el municipio indican que, en algunos casos, el estacionamiento se cobra según los eventos programados.

Así, algunos sitios de gran afluencia de público quedan incluidos en la categoría de eventuales, en los días y horarios que se determinen. Se trata de los alrededores de la Plaza departamental, el Espacio Verde Pescarmona y el Autódromo Los Barrancos. También el Estadio Provincial de Hockey, Club Andes Talleres, Parque Benegas, Hipódromo de Mendoza y Parque San Vicente.

Finalmente, la tercera categoría de cobro es en el horario nocturno, según las actividades. Para ello, se ha establecido la Plaza de Godoy Cruz, de jueves a domingo, desde las 21 y hasta su finalización.