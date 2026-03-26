Espectacular persecución y detención de un ladrón en pleno centro de Mendoza

Un hombre fue reducido por los preventores tras robar una cartera de un vehículo estacionado en calle Belgrano. La captura se produjo gracias a la rápida intervención de los agentes y el apoyo del sistema de videovigilancia.

El hecho ocurrió durante un patrullaje de rutina en pleno centro mendocino, cuando agentes observaron a un sujeto en actitud sospechosa manipulando un automóvil estacionado. Desde el Centro de Operaciones se confirmó que el individuo había sustraído una cartera verde con pertenencias personales, entre ellas documentación y un monedero.

Al intentar escapar, el ladrón arrojó la cartera al suelo, pero fue interceptado por un preventor que lo redujo con un tackle contundente. La maniobra, que recordó a una jugada de rugby, permitió neutralizarlo de inmediato y evitar que huyera.

Minutos después, efectivos de la Policía de Mendoza llegaron al lugar y trasladaron al detenido al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia. La cartera recuperada fue devuelta a su propietaria.

La acción fue posible gracias a la coordinación entre los preventores municipales y el sistema de videovigilancia, que permitió seguir los movimientos del sospechoso y confirmar el robo en tiempo real.