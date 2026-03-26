Espectacular persecución y detención de un ladrón en pleno centro de Mendoza

Espectacular persecución y detención de un ladrón en pleno centro de Mendoza

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Un hombre fue reducido por los preventores tras robar una cartera de un vehículo estacionado en calle Belgrano. La captura se produjo gracias a la rápida intervención de los agentes y el apoyo del sistema de videovigilancia.

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Redacción ElNueve.com

El hecho ocurrió durante un patrullaje de rutina en pleno centro mendocino, cuando agentes observaron a un sujeto en actitud sospechosa manipulando un automóvil estacionado. Desde el Centro de Operaciones se confirmó que el individuo había sustraído una cartera verde con pertenencias personales, entre ellas documentación y un monedero.

Al intentar escapar, el ladrón arrojó la cartera al suelo, pero fue interceptado por un preventor que lo redujo con un tackle contundente. La maniobra, que recordó a una jugada de rugby, permitió neutralizarlo de inmediato y evitar que huyera.

Minutos después, efectivos de la Policía de Mendoza llegaron al lugar y trasladaron al detenido al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia. La cartera recuperada fue devuelta a su propietaria.

La acción fue posible gracias a la coordinación entre los preventores municipales y el sistema de videovigilancia, que permitió seguir los movimientos del sospechoso y confirmar el robo en tiempo real.

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