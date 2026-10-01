Espectacular: la Vía Láctea iluminó el interior del Volcán Malacara en Malargüe

Un astrofotógrafo argentino logró captar desde las cárcavas del Malacara una postal inédita de la Vía Láctea, reforzando el valor de los cielos “limpios” del sur mendocino y la riqueza natural de la Payunia.

El sur de Mendoza volvió a ser protagonista internacional gracias a la hazaña del astrofotógrafo Lucas Dortone, quien registró la Vía Láctea desde el interior del Volcán Malacara, en Malargüe, y de distintos puntos del sur provinical. La imagen, publicada en sus redes sociales, se convirtió en una muestra de la pureza y limpieza del cielo mendocino, considerado uno de los más aptos del planeta para la observación astronómica.

El Volcán Malacara, ubicado a 42 kilómetros de la ciudad de Malargüe, es una formación hidromagmática única en Argentina. Sus cárcavas y pasadizos, producto de violentas erupciones que mezclaron magma con agua subterránea, ofrecen un escenario natural que sorprende tanto de día como de noche. Allí, Dortone logró una toma inédita: la bóveda celeste atravesando las chimeneas volcánicas, un contraste que une geología y astronomía en una sola postal.

La región de la Payunia, donde se encuentra el Malacara, es reconocida por su densidad de volcanes apagados —más de 800— y por su paisaje rojizo y negro que parece salido de otro planeta. Pero lo que la distingue a nivel mundial es la oscuridad de su cielo nocturno, libre de contaminación lumínica. Esa condición convierte a Malargüe en un verdadero laboratorio a cielo abierto, donde confluyen proyectos científicos como el Observatorio Pierre Auger y experiencias culturales vinculadas al turismo astronómico.

La captura de Dortone no solo tiene valor artístico: también reafirma la importancia de preservar estos entornos naturales. La limpieza del cielo mendocino es un recurso estratégico para la ciencia y el turismo, y cada imagen que lo muestra al mundo contribuye a consolidar a la provincia como capital de la astronomía en Argentina.

El impacto de esta fotografía trasciende lo local. La NASA ya había difundido trabajos previos del mismo autor, y ahora la publicación en medios nacionales refuerza la proyección internacional de Malargüe. La conjunción de naturaleza, ciencia y arte convierte a este rincón de Mendoza en un destino que atrae tanto a especialistas como a viajeros en busca de experiencias únicas.

La postal de la Vía Láctea sobre el Malacara es más que una imagen: es un recordatorio de que en el sur mendocino se encuentra uno de los cielos más limpios del planeta, un patrimonio que merece ser cuidado y difundido.