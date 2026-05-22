“Ese aparato la mantiene viva”: la desesperante espera de Emilia, la nena mendocina que necesita un trasplante de corazón

La pequeña mendocina permanece internada en el Hospital Italiano conectada a un dispositivo que reemplaza la función del corazón y los pulmones. Su familia y el club Andes Talleres impulsan una campaña para concientizar sobre la donación de órganos.

La historia de Emilia Troncoso, una niña mendocina de 12 años, generó una profunda conmoción en Mendoza y volvió a poner sobre la mesa la importancia de la donación de órganos. La pequeña, jugadora de básquet de Andes Talleres, permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires mientras espera con urgencia un trasplante de corazón que le salve la vida.

Actualmente, Emilia se encuentra conectada a un dispositivo ECMO, un sistema de soporte vital que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones. Según explicaron sus familiares, el aparato le permite mantenerse con vida mientras aguarda la aparición de un órgano compatible.

Una neumonía fue el primer síntoma de un problema mucho más grave

Todo comenzó en febrero, cuando Emilia atravesó un cuadro de neumonía que, en un principio, parecía no revestir gravedad. Sin embargo, con el paso de las semanas comenzaron a aparecer otros síntomas que preocuparon a la familia.

“Ella mejoró de la neumonía, pero después empezó con un problema de anemia. Se cansaba mucho, bajó de peso y cambió el color de la piel”, relató Cristian Troncoso, padre de la niña.

Ante el deterioro físico, la familia inició consultas con distintos especialistas para intentar determinar qué ocurría. Primero acudieron a un neumonólogo y luego a una hematóloga, quien ordenó estudios más profundos para investigar el origen de la anemia.

El episodio que encendió todas las alarmas

Mientras realizaban los estudios médicos, ocurrió una situación que cambió todo. Según contó su padre, Emilia estornudó y expulsó un pequeño hilo de sangre. “Ahí nos asustamos muchísimo y la llevamos al hospital”, recordó.

En un primer momento, la menor quedó internada para recibir transfusiones de glóbulos rojos y hierro debido a su delicado estado general. Sin embargo, durante el tratamiento comenzó a levantar fiebre y el cuadro empeoró rápidamente. “Empezó a toser y cada vez que tosía escupía sangre. Gracias a Dios ya estaba internada y pudieron actuar rápido”, explicó Cristian.

Con el avance de los estudios médicos, los profesionales detectaron que Emilia padecía una cardiopatía dilatada, una enfermedad que provoca una grave inflamación y debilitamiento del corazón, afectando seriamente su capacidad de bombear sangre al cuerpo. Debido a la complejidad del cuadro, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Italiano de Buenos Aires.

“Ella vino conectada a un dispositivo ECMO que hace la función del corazón y de los pulmones. Cuando llegamos nos explicaron que mientras más tiempo permanezca conectada a ese aparato, menos posibilidades tiene”, detalló su padre. Actualmente, Emilia encabeza la lista de prioridad del INCUCAI para recibir un trasplante cardíaco.

La campaña solidaria que moviliza a Mendoza

La historia de la pequeña generó una enorme ola de solidaridad. Desde Andes Talleres, club donde juega básquet desde los siete años, impulsaron campañas y mensajes de apoyo que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

“Cuando Emilia despierte y vea todo lo que generó, va a ser muy emocionante. El club y la gente han sido increíbles con nosotros”, expresó emocionado su padre.

La familia aprovechó además para remarcar la importancia de la donación de órganos y sangre, un tema que hoy atraviesa de lleno sus vidas. “Donar salva vidas. Es un gesto de amor enorme. Hay que tomar conciencia porque gracias a eso otra persona puede seguir viviendo”, sostuvo Cristian.