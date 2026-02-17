Escuelas técnicas: cómo será el proceso para reducir su duración a 5 años y qué pasará en 2026

La nueva modalidad comenzará en 2026 en cuatro instituciones técnicas con orientaciones en energías renovables y robótica. Mantendrán las habilitaciones profesionales, ampliarán la jornada y reforzarán las prácticas con empresas para mejorar la inserción laboral.

Las escuelas técnicas de Mendoza comenzarán el ciclo lectivo 2026 con una modalidad innovadora que reducirá la duración de algunas tecnicaturas de seis a cinco años. La medida se aplicará de manera piloto en cuatro nuevas instituciones educativas de la provincia y alcanzará a las orientaciones en energías renovables y programación y robótica.

El director de Educación Técnica y Trabajo de la provincia, Claudio Dagne, explicó que el cambio no será generalizado sino que abarcará únicamente a cuatro cohortes que iniciarán este año. “Son cuatro escuelas técnicas nuevas, con una propuesta pedagógica distinta y específica desde el primer día de clases”, señaló.

Según detalló el funcionario, el principal objetivo es optimizar el trayecto formativo sin afectar la calidad educativa ni las habilitaciones profesionales que otorga el título técnico. “No hay un detrimento en los contenidos ni en las competencias. Se han reorganizado los saberes y se mantiene intacta la validez profesional del título”, aseguró.

Una de las claves para lograrlo será la jornada extendida: los estudiantes cursarán de 8 a 15.30, lo que permitirá concentrar los contenidos en menos años sin reducir la carga horaria total. Además, se fortalecerán las prácticas profesionalizantes mediante convenios con cámaras empresariales, con el fin de mejorar la inserción laboral de los egresados.

Dagne explicó que uno de los factores que impulsó la reforma fue la deserción detectada en cuarto año, cuando muchos estudiantes optan por cambiarse a otras modalidades. “Hay una percepción de inmediatez en la obtención del título. La educación técnica es exigente, tiene mayor carga horaria y otorga un título habilitante que permite firmar documentación técnica o actuar como perito judicial”, indicó.

La nueva modalidad también incorporará herramientas de inteligencia artificial. Se implementará una certificación intermedia, optativa, como operador de inteligencia artificial, que será transversal a las distintas orientaciones y se otorgará al finalizar el cursado.

Desde la Dirección de Educación Técnica destacaron que existe una fuerte demanda del sector productivo por perfiles técnicos. “Las empresas necesitan profesionales técnicos y estamos trabajando en forma articulada para optimizar la empleabilidad”, sostuvo Dagne. En ese sentido, mencionó el crecimiento de la matriz productiva provincial y proyectos como el desarrollo minero en Uspallata, que requerirán mano de obra especializada.

En cuanto al financiamiento, el funcionario aseguró que los fondos están garantizados tanto a nivel nacional, a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, como en el presupuesto provincial, que fue aprobado con el mayor nivel de inversión educativa en la provincia.

La experiencia comenzará a implementarse este año y, de acuerdo a sus resultados, podría replicarse en otras escuelas técnicas de Mendoza.