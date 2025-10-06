Escuela primaria: todas las fechas que tenés que saber para inscribir a tus hijos

La DGE pone a disposición el cronograma —que inicia este lunes— y los requisitos que las familias deberán tener en cuenta para inscribir a los niños y niñas en este importante trayecto educativo que marca el comienzo del nivel primario obligatorio.

La Dirección General de Escuelas comunica las diferentes instancias, pautas y procedimientos para la inscripción a primer grado del nivel primario, correspondiente al ciclo lectivo 2026, que dará inicio este lunes con la primera instancia.

Desde el gobierno escolar informaron que, para el ingreso a primer grado, las familias deberán presentar la siguiente documentación, según corresponda a cada caso:

Documento Nacional de Identidad del niño o niña (original y copia).

Partida de nacimiento (original y copia).

En caso de no poseer documentación que acredite su identidad, el equipo directivo asegurará la inscripción, dejando constancia de la situación de indocumentación, en la cual el adulto responsable deberá detallar los motivos. La misma será elevada por la vía jerárquica correspondiente.

Para niños y niñas con discapacidad, se deberá presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o certificado de médico especialista (original y copia), constancia de domicilio cercano a la institución y el informe de seguimiento de trayectoria educativa.

Para garantizar el derecho a la educación, la DGE implementará el siguiente cronograma de inscripción:

Primera instancia

Del 6 al 9 de octubre de 2025: estudiantes de Nivel Inicial Anexos (JIA) a escuelas primarias y de Nivel Inicial nucleado (JIN) en edificio compartido con el Nivel Primario.

Segunda instancia

Del 13 al 17 de octubre de 2025: hermanos y estudiantes de la misma institución.

Del 20 al 24 de octubre de 2025: estudiantes con discapacidad.

Del 27 al 31 de octubre de 2025: hijos e hijas del personal docente y no docente de la institución.

Del 3 al 7 de noviembre de 2025: niños y niñas con los que articula la escuela primaria (JIE/JIN), así como hijos e hijas del personal docente y no docente de los JIE/JIN que articulan.

Tercera instancia

Del 3 al 7 de noviembre de 2025: nuevos aspirantes con domicilio cercano a la escuela debidamente certificado, con domicilio laboral del progenitor o adulto responsable, o por elección familiar.

Del 17 al 20 de noviembre de 2025: las instituciones educativas publicarán las vacantes otorgadas.

Cuarta instancia