“Escuchamos muchos gritos y salió muchísimo humo”: el dramático relato de una vecina tras el incendio en el centro de Mendoza

El incendio se desató este miércoles al mediodía en un departamento de un edificio de calle España, entre Gutiérrez y Espejo, en Ciudad. Los vecinos debieron evacuar por las escaleras debido a la gran cantidad de humo, mientras varias dotaciones de bomberos trabajaban para controlar las llamas. Hubo personas afectadas por inhalación de humo y se desplegó un importante operativo de emergencia.

Un incendio en un departamento del séptimo piso de un edificio ubicado sobre calle España, entre Gutiérrez y Espejo, generó momentos de desesperación este miércoles al mediodía en pleno centro de Mendoza. Los vecinos tuvieron que evacuar el inmueble por las escaleras, mientras varias dotaciones de bomberos trabajaban para controlar las llamas.

“Escuchamos muchos gritos en el edificio y, bueno, abro la puerta porque quería saber qué estaba pasando y veo que sale muchísimo humo y tenemos que evacuar el edificio por las escaleras”, relató una vecina que vive en el sexto piso y debió salir del lugar ante el avance del humo.

La mujer contó que el fuego se originó en el piso superior y describió los momentos de tensión que se vivieron dentro del edificio. En medio de la emergencia, también hubo preocupación por los animales que permanecían en el departamento afectado.

Según el testimonio de la vecina, el encargado del edificio, Raúl, participó en las tareas para sacar a las mascotas. Sin embargo, en medio de la confusión, no pudo precisar si todos los animales habían sido rescatados ni si había alguien en el departamento donde se inició el incendio.

Desesperación y preocupación entre los vecinos

El incendio provocó un importante despliegue de los equipos de emergencia y escenas de angustia entre quienes intentaban averiguar qué había sucedido con sus familiares y vecinos.

Durante el operativo, varias personas se acercaron al edificio para obtener información sobre el estado de quienes se encontraban en su interior. Algunas estaban visiblemente afectadas por la situación, mientras el personal policial intentaba mantener despejada la zona para permitir el trabajo de los bomberos.

También se observó la llegada de ambulancias y motoambulancias para asistir a las personas que lo necesitaran. Defensa Civil colaboró con el operativo y coordinó las tareas en el lugar.

Ante la magnitud del incendio, se solicitó el refuerzo de otras dotaciones de bomberos, entre ellas personal proveniente de Luján de Cuyo.

Cortaron el tránsito en una zona del centro

El operativo obligó a interrumpir la circulación vehicular en calle España y a ampliar el perímetro de seguridad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Personal policial y de Defensa Civil solicitó a los peatones que se alejaran del edificio debido al riesgo que representaba el incendio. La interrupción afectó una zona de intenso tránsito, ubicada a pocas cuadras de la plaza San Martín.

Mientras continuaban las tareas para controlar el fuego, los equipos de emergencia trabajaban para asistir a los afectados y determinar las circunstancias en las que se inició el siniestro.

Qué se sabe del incendio en calle España

El hecho se conoció alrededor de las 12.30, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre un incendio en un edificio de departamentos ubicado en calle España, entre Gutiérrez y Espejo, en Ciudad.

De acuerdo con el informe policial, el foco ígneo se encontraba en el quinto piso y había personas afectadas por inhalación de humo. Sin embargo, durante la cobertura en vivo, el periodista informó que el incendio se había originado en un departamento del séptimo piso, identificado como el departamento 52.

En el lugar trabajaron Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, con apoyo hídrico. También se solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), personal de Tránsito y Defensa Civil.

El operativo continuaba en desarrollo al momento de los informes. Por el momento, no se habían brindado precisiones oficiales sobre la cantidad total de personas afectadas ni sobre las causas que originaron el incendio.