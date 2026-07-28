¿Es Zonda? Por qué subió la temperatura en Mendoza y cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

Las máximas volvieron a ubicarse por encima de los valores habituales para el invierno y muchos mendocinos se preguntan si el responsable es el viento Zonda. El pronóstico anticipa jornadas templadas, Zonda en sectores de la provincia y un nuevo temporal de nieve en Alta Montaña.

Las días primaverales que sorprendieron a los mendocinos esta semana tienen una explicación meteorológica. Aunque el viento Zonda no descendió con intensidad sobre el Gran Mendoza, su circulación en altura y en algunos sectores de la provincia favoreció el ingreso de aire más cálido, elevando las temperaturas que se ubicaron por encima de lo habitual para esta época del año.

Tras un lunes con máximas cercanas a los 20 °C, el pronóstico indica que el tiempo continuará estable en el llano durante gran parte de la semana, mientras que en la Alta Montaña persistirán las nevadas y hacia el viernes se espera un nuevo temporal.

¿Por qué hizo tanto calor en Mendoza si es invierno?

Desde los organismos meteorológicos explicaron que el aumento de la temperatura está relacionado con la presencia del viento Zonda en altura, un fenómeno que provoca aire cálido y seco sobre distintos sectores de la provincia, aunque no siempre desciende al llano.

Cuando esto ocurre, las temperaturas aumentan rápidamente, disminuye la humedad y se generan jornadas inusualmente templadas, incluso en pleno invierno. Durante esta semana el fenómeno continuará presente, aunque principalmente sobre la Precordillera, Malargüe y algunos sectores del Valle de Uco.

Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Para este martes se espera una jornada con una temperatura máxima de entre 16 °C y 17 °C. El pronóstico anticipa circulación de viento Sur de intensidad leve durante gran parte del día, mientras que el viento Zonda se mantendrá de forma débil sobre toda la Precordillera entre las 10 y las 20.

En cuanto al cielo, se presentará mayormente nublado en el Este provincial y parcialmente nublado en el Sur. En Malargüe no se descartan lloviznas debido al ingreso de un sistema de mal tiempo desde la cordillera.

En Alta Montaña continuarán las precipitaciones níveas, principalmente en el sector Sur, aunque hacia la noche comenzarán a disminuir.

El miércoles seguirá el Zonda en Precordillera

Las condiciones meteorológicas no cambiarán demasiado durante el miércoles. El viento Zonda volverá a registrarse de manera débil sobre la Precordillera desde la madrugada hasta la tarde, mientras que el viento Sur afectará principalmente el Este y el Sur provincial.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 15 °C y 16 °C, con mínimas que rondarán entre 1 °C y 4 °C según la región. En la cordillera continuarán las nevadas, especialmente en el sector Sur, con nuevas precipitaciones previstas desde el mediodía.

El jueves volverá a subir la temperatura

La jornada del jueves mostrará un nuevo ascenso térmico. El pronóstico indica una máxima de entre 20 °C y 21 °C, impulsada por la circulación de viento Norte en buena parte de Mendoza.

Además, persistirá el viento Zonda de forma débil en la Precordillera Sur y Malargüe, con posibilidades de intensificarse durante la madrugada del viernes. Mientras tanto, la Alta Montaña volverá a presentar condiciones adversas. Durante la noche comenzará un nuevo temporal que dejará fuertes nevadas sobre toda la cordillera mendocina.

Se espera un fuerte temporal de nieve para el viernes

Los modelos meteorológicos anticipan que el viernes ingresará un sistema de mal tiempo de mayor intensidad sobre la cordillera. Las autoridades prevén abundantes precipitaciones níveas en toda la Alta Montaña, situación que podría generar nuevas complicaciones en la transitabilidad de la Ruta Nacional 7 y en el funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor.