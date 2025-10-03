“Es un sueño que pueda lucir la camiseta de la Selección Argentina”: la emoción de los padres de Santino Andino tras el golazo en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub-20 goleó 4-1 a Australia y se clasificó a los octavos de final. Entre los protagonistas estuvo el mendocino Santino Andino, quien convirtió un golazo y se transformó en el primer futbolista de la provincia en marcar en una Copa del Mundo. Sus padres, emocionados, lo acompañan desde Chile.

La Selección Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, consiguió una contundente victoria por 4 a 1 sobre Australia y se aseguró un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Chile.

l partido tuvo polémicas, grandes jugadas y una alegría histórica para Mendoza: el gol de Santino “Chulu” Andino, quien se convirtió en el primer mendocino en anotar en un Mundial de cualquier categoría.

El encuentro comenzó con todo. Apenas a los tres minutos, Alejo Sarco abrió el marcador con una gran definición que debió ser revisada por el VAR, pero finalmente fue convalidada. Más tarde, Tomás Pérez amplió la diferencia para Argentina con un cabezazo en el área chica, dejando las cosas 2-0 al cierre de la primera parte.

En el complemento, una mala salida del arquero argentino permitió el descuento de Daniel Bennie para Australia. Sin embargo, la reacción albiceleste no tardó en llegar: primero con un gol de Subiabre y después con el tanto soñado de Santino Andino, que desató la euforia en la tribuna.

El joven delantero mendocino recibió la pelota, encaró, se sacó un rival de encima y con un derechazo preciso la clavó en el ángulo. Lo celebró besando la camiseta argentina y saludando al público, consciente de que había hecho historia.

Orgullo mendocino

Andino, formado en Godoy Cruz, es el primer futbolista nacido en Mendoza que logra marcar un gol en un Mundial de fútbol, sin importar la categoría. Ese hito generó orgullo en toda la provincia y, especialmente, en el “pueblo tombino” que lo vio crecer.

“Es un sueño cumplido, costó muchísimo pero se puede”, expresó Lorena, su madre, en una entrevista televisiva tras el partido. “Que pueda lucir la camiseta argentina es el sueño de todo jugador, y hoy lo está logrando”.

Por su parte, Diego, el padre del delantero, confesó que nunca imaginaron vivir una emoción semejante: “Nos va sorprendiendo la vida. Nunca pensamos estar viviendo esto, es una felicidad enorme”.

Ambos viajaron a Chile para acompañar a su hijo y contaron la intimidad de la familia: el reparto de camisetas y botines entre tíos y amigos, los nervios antes de cada partido y el agradecimiento eterno a Godoy Cruz por haber formado a Santino desde sus primeros pasos.

Lo que viene

Con este triunfo, Argentina quedó bien perfilada para seguir avanzando en el torneo. Placente y sus dirigidos sueñan con levantar la séptima estrella de la categoría, y el gol de Andino ya quedó grabado como una de las joyas de la Copa.

Mendoza celebra. El “Chulo” Andino, aquel chico que comenzó en el barrio con la camiseta tombina, hoy se gana un lugar en la historia del fútbol argentino y mundial.