“Es un quilombo cada vez que llueve”: las lluvias inundaron casas en Rodeo del Medio y los vecinos reclaman soluciones

Las consecuencias del temporal del domingo por la noche persisten en Rodeo del Medio. Las obras viales complican la circulación y varias familias sufrieron el ingreso de agua en sus viviendas.

Las intensas lluvias del domingo por la noche dejaron calles inundadas, basura acumulada y complicaciones en la zona de Rodeo del Medio, en Maipú.

Durante la mañana de este lunes, el tránsito continuaba afectado por el estado de la zona y por los trabajos que se realizan en el lugar.

A las dificultades para circular se suman los problemas que dejó el agua al desbordarse y arrastrar residuos. La situación también afectó a vecinos cuyas viviendas se inundaron durante el temporal.

Un residente de la zona describió las dificultades que se repiten cada vez que llueve con intensidad. Según relató, el agua baja por el carril Pueyrredón y termina ingresando a las casas.

“Es un quilombo cada vez que llueve. Yo no sé por qué no lo solucionan”, reclamó el vecino, quien señaló que algunas familias deben permanecer atentas para evitar que el agua entre a sus viviendas.

“Tenemos que estar con el secador en la mano para que no entre el agua a las casas”, contó. También advirtió que el problema no es nuevo y que las lluvias prolongadas vuelven a generar complicaciones en el sector.

El vecino planteó dudas sobre las causas de las inundaciones y mencionó la posibilidad de que las acequias estén tapadas o de que sea necesario elevar el carril Pueyrredón para evitar que el agua llegue a las viviendas.

La circulación también presenta dificultades debido a los trabajos viales en la zona. De acuerdo con el testimonio del vecino, durante la noche se interrumpe el tránsito cuando finaliza la jornada laboral, lo que provoca cruces entre los vehículos que se dirigen hacia el centro y los que avanzan hacia el este.

El temporal también obligó a asistir a familias afectadas por las inundaciones. Algunas fueron trasladadas al polideportivo Nicolino Locche, donde podrán recibir asistencia.