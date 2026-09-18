“Es mi única movilidad”: un bombero fue a ayudar en bicicleta en un incendio en Luján y se la robaron

Alejo fue a combatir el incendio de grandes dimensiones en Luján de Cuyo para ayudar a sus compañeros y, al terminar el operativo, descubrió que le habían robado su bicicleta, su única movilidad diaria. Ahora pide ayuda para recuperarla.

Un bombero voluntario acudió al operativo por el incendio de grandes dimensiones registrado en Luján de Cuyo y, al finalizar las tareas, descubrió que le habían robado su única movilidad.

Un insólito hecho ocurrió durante el operativo desplegado por el incendio de grandes dimensiones registrado este viernes en Luján de Cuyo. Un bombero voluntario se trasladó hasta el lugar para colaborar con sus compañeros y, mientras combatía el fuego, delincuentes le robaron la bicicleta que había utilizado para llegar.

Alejo contó que se encontraba en su casa cuando recibió, a través del grupo de WhatsApp que utilizan para alertar sobre emergencias, el aviso sobre el incendio. Sin dudarlo, decidió acudir para ayudar a sus compañeros.

Como no contaba con otro medio de transporte, llegó hasta el lugar en su bicicleta particular. Al arribar, la dejó apoyada en una vivienda cercana al sitio donde se desarrollaba el operativo y se sumó a las tareas para combatir el incendio.

Sin embargo, cuando terminó su trabajo y regresó para buscarla, descubrió que la bicicleta ya no estaba.

“Es mi única movilidad para lo que es el día a día”, explicó el bombero, quien pidió colaboración a la comunidad para intentar recuperarla.

Piden información para encontrar la bicicleta

Desde el cuartel difundieron un flyer con las características de la bicicleta y solicitaron que la imagen sea compartida para intentar obtener algún dato que permita localizarla.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el cuartel de bomberos al 2614980999.

El pedido apunta a que cualquier persona que haya visto la bicicleta o tenga información sobre su paradero pueda aportar datos y ayudar a que Alejo recupere su medio de transporte.

El bombero también realizó un llamado a la solidaridad: “Llamamos a la solidaridad de la gente, que me puedan devolver mi bicicleta”.