Es mendocina y sortea su moto para poder pagar su tratamiento contra el cáncer 

Una joven de San Rafael enfrenta un cáncer de mama y decidió sortear su moto para poder costear su tratamiento, en una historia que conmueve y genera una ola de solidaridad en Mendoza.

Nada en la vida te prepara para una enfermedad que de un momento al otro te cambia todo, “de un día para el otro todo se vuelve incertidumbre, miedo, tratamientos, hospitales… y una lucha constante, tanto física como emocional”, señaló Laura Magallanes. Es que recientemente la joven, oriunda de San Rafael, se volcó a las redes sociales con un posteo que conmovió a los mendocinos. Decidió sortear su moto para poder pagar su tratamiento contra el cáncer de mama.

La joven mendocina trabaja en una fábrica y, hasta hace pocos meses, llevaba una vida normal. Sin embargo, el diagnóstico de cáncer de mama marcó un antes y un después. “Me cambió la vida de un momento a otro”, resume Laura, quien atraviesa un proceso complejo tanto en lo físico como en lo emocional, mientras intenta sostener su rutina y el cuidado de su hija de 5 años.

Desde entonces, su día a día está atravesado por tratamientos, controles médicos y el impacto de la quimioterapia, que le genera un profundo cansancio y limita sus actividades cotidianas.“Hay días en los que el cuerpo no responde, en los que el cansancio pesa, en los que emocionalmente todo se vuelve muy difícil. Hay miedos que aparecen en silencio, pensamientos que cuestan, y momentos en los que simplemente no sabes de dónde sacar fuerzas… pero aun así, intento seguir. Intento sonreír, intento mostrarme bien, porque también es mi forma de no dejarme caer”, resume en algunas palabras a Elnueve.com.

“Decidí sortear mi moto porque mi situación económica se volvió muy difícil”

Ante las dificultades económicas que surgieron con el tratamiento, Laura tomó una decisión difícil: sortear su moto para poder afrontar los gastos. Se trata de un bien con un fuerte valor personal, pero que hoy decidió poner en juego como una forma de seguir adelante.

“No quise pedir ayuda directamente. Me costó mucho, pero sentí que era una forma más digna, dar algo a cambio”, explicó y agregó que “es algo que me costó muchísimo tener, algo muy mío, con valor no solo material sino también emocional, pero hoy la realidad es otra, y necesito priorizar mi salud y poder sostener todo lo que implica este proceso”.

Sin lugar a duda una decisión que no le fue fácil a Laura, pero que para ella fue una manera de poder salir adelante en una situación tan adversa, “Para mí esto significa muchísimo. No es solo un sorteo, es una manera de no rendirme, de seguir luchando, de aferrarme a algo en medio de tanta incertidumbre. Es también una forma de sentir que no estoy sola, que del otro lado hay personas acompañando, aunque no me conozcan”.

El desafío de ser mamá en medio del tratamiento por cáncer

Además de su situación de salud, Laura enfrenta otro desafío: es mamá de una nena de 5 años, que se convierte en su principal motor para seguir luchando.”Ella es mi fuerza más grande. También es muy difícil porque una intenta ser fuerte, estar bien, que no le falte nada, aun cuando por dentro todo pese o duela, pero su amor me sostiene de una forma que me resulta difícil explicar”, contó y explicó que luego de su diagnóstico aprendió a ver la vida desde otro lugar, valorando aquellas cosas que parecen simple o que para muchos pasan desapercibidas.

Aunque eligió canalizar la ayuda a través del sorteo, Laura también pide colaboración en algo fundamental: difundir su historia. “Para mí esto no es solo un sorteo, es una forma de no rendirme”, asegura. Y agrega: “Cada persona que comparte, que manda un mensaje o que simplemente se detiene a leer mi historia… de verdad hace una diferencia. No es poco. Para mí, hoy, significa muchísimo.”.

La repercusión no tardó en llegar. Según contó, recibió numerosos mensajes de apoyo de personas que, incluso sin conocerla, se solidarizaron con su situación.

Aquellos que quieran ayudar se pueden comunicar con Laura al 2604100829.