Es mendocina y ayuda a las víctimas del terremoto en Venezuela: “Cuidar la salud mental es una necesidad esencial”

La psicóloga mendocina Ailín Di Nasso integra un proyecto internacional de asistencia psicológica para acompañar a los afectados por los devastadores terremotos en Venezuela. Explicó por qué la atención emocional es tan importante como la ayuda médica y humanitaria tras una catástrofe.

Después de un desastre natural, las pérdidas no solo son materiales. El miedo, la incertidumbre, el duelo y el impacto emocional continúan mucho tiempo después de que termina la emergencia. Esa realidad es la que enfrenta actualmente Venezuela, tras los fuertes terremotos que afectaron al país y dejaron miles de víctimas y personas desplazadas.

En ese contexto, la psicóloga mendocina Ailín Di Nasso forma parte de Humanamente Venezuela, un proyecto internacional que brinda primeros auxilios psicológicos y contención emocional a quienes atraviesan las consecuencias del desastre. La profesional explicó que la atención de la salud mental resulta clave para prevenir secuelas psicológicas y acompañar el proceso de reconstrucción de las personas afectadas.

Según explicó la especialista, el impacto de un desastre natural va mucho más allá de la destrucción de viviendas o infraestructura.

Un terremoto altera profundamente la sensación de seguridad, rompe la rutina y expone a las personas a pérdidas de familiares, hogares y proyectos de vida. Durante las primeras horas suelen aparecer reacciones como miedo intenso, ansiedad, confusión, insomnio, irritabilidad o una sensación de irrealidad.

Di Nasso señaló que estas respuestas son normales frente a un hecho extraordinario, pero advirtió que una intervención temprana permite contener emocionalmente, ofrecer información clara y fortalecer los recursos personales para afrontar la crisis.

Además, explicó que el trabajo de los profesionales también apunta a detectar a quienes presentan mayor riesgo de desarrollar trastornos como estrés postraumático, depresión, ansiedad severa o incluso conductas suicidas, facilitando una derivación inmediata cuando es necesario.

Una mendocina que decidió colaborar desde la salud mental

La licenciada contó que decidió involucrarse desde el momento en que conoció la magnitud de la tragedia. “Creo profundamente que nuestra profesión implica una responsabilidad ética y social que trasciende el consultorio, sobre todo en contextos de crisis humanitarias”, señaló.

Y agregó que siente un profundo compromiso con Latinoamérica: “Más allá de las fronteras, compartimos realidades, desafíos y una historia común. Cuando una tragedia de esta magnitud ocurre en un país de nuestra región, considero que la solidaridad también forma parte de nuestra responsabilidad “.

Aseguró que, como profesional de la salud mental, le resulta imposible mantenerse indiferente cuando cuenta con herramientas para aliviar el sufrimiento de otras personas. Sin embargo, remarcó que este tipo de intervenciones deben realizarse con responsabilidad, protocolos claros y un trabajo coordinado con organizaciones que conozcan el sistema sanitario local.

Por ese motivo se incorporó a Humanamente Venezuela, una iniciativa que reúne psicólogos voluntarios bajo un esquema organizado, con capacitación específica y mecanismos de derivación para situaciones de alta complejidad.

Primeros auxilios psicológicos: contener sin revictimizar

La profesional explicó que el objetivo del proyecto no es realizar psicoterapia tradicional, sino aplicar primeros auxilios psicológicos, una estrategia reconocida internacionalmente para intervenir durante las primeras etapas de una emergencia.

El acompañamiento consiste en brindar un espacio de escucha activa, ayudar a regular las emociones, identificar necesidades urgentes y fortalecer las redes de apoyo de cada persona.

Uno de los principios fundamentales es evitar la revictimización. Por eso, los profesionales no presionan a las personas para que revivan el trauma ni las obligan a relatar lo ocurrido si no están preparadas para hacerlo. “Muchas veces lo más importante es que alguien pueda sentirse escuchado y acompañado”, sostuvo.

La psicóloga explicó que una de las situaciones más difíciles aparece cuando las personas sufren múltiples pérdidas al mismo tiempo: familiares fallecidos, viviendas destruidas y desaparición de seres queridos cuyos cuerpos aún no pudieron ser encontrados.

En esos casos, señaló que el proceso de duelo resulta especialmente complejo porque el trauma ocurre de manera abrupta y muchas veces sin posibilidad de cerrar emocionalmente la pérdida.

Por ese motivo, remarcó que el acompañamiento psicológico debe sostenerse durante meses e incluso años, ya que la reconstrucción emocional demanda mucho más tiempo que la recuperación material.

Qué es Humanamente Venezuela y cómo funciona el proyecto

La plataforma fue creada especialmente para brindar atención psicológica a las personas afectadas por el desastre.

Quienes necesitan asistencia pueden acceder a un sistema donde eligen al profesional con el que desean ser atendidos, mientras que los voluntarios deben acreditar matrícula, identidad y formación antes de comenzar a trabajar.

Di Nasso integró el grupo inicial de profesionales que diseñó los protocolos de actuación, los criterios de intervención y los circuitos para derivar casos urgentes, especialmente aquellos vinculados con riesgo suicida o crisis severas. Actualmente, cumple funciones de supervisión técnica, acompañando al resto de los psicólogos que participan del programa.

Convocan a más profesionales para sumarse al voluntariado

Di Nasso también invitó a psicólogos y profesionales de la salud mental que deseen colaborar a incorporarse al proyecto. La inscripción se realiza mediante un proceso de validación de credenciales, capacitación y supervisión para garantizar una atención ética y segura.

La profesional destacó que cada voluntario puede convertirse en un apoyo fundamental para quienes atraviesan una situación extrema y recordó que “la solidaridad también implica organización, responsabilidad y formación”.

Quienes estén interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://humanamentevenezuela.org . También pueden escribirle al siguiente Instagram: @humanatherapy.