“Es al lado”: el dramático video de seguridad que muestra la previa de como los 5 hombres bajan del auto, exigen “una moto” y luego disparan y matan al hombre de 40 en Guaymallén

En las imágenes se puede ver como cinco hombres armados lo atacaron frente a su casa mientras le exigían una moto que no tenía; la Justicia investiga si fue una confusión de vivienda u otro móvil.

El crimen del hombre de 40 años asesinado durante el fin de semana en la puerta de su vivienda en El Bermejo, Guaymallén conmociona a la provincia y es un hecho que es intensamente investigado por la Justicia y que, por estas horas, mantiene múltiples interrogantes.

La víctima fue identificada como Germán David Di Giovambattista, quien trabajaba en el área de automotores de la Municipalidad de Guaymallén. El ataque ocurrió en los primeros minutos del sábado, cerca de las 0.10, en una vivienda ubicada sobre calle Mathus Hoyos al 4400.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, cinco sujetos llegaron al lugar a bordo de un vehículo y comenzaron a exigirle una moto al hombre, un rodado que, según indicaron tanto la familia como los vecinos, nunca tuvo. La situación derivó en una fuerte discusión, en medio de gritos, insultos y una creciente tensión.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la secuencia: se observa la llegada del grupo, los momentos de confrontación e incluso se alcanza a escuchar a uno de los presentes decir “es al lado”, lo que alimenta la hipótesis de una posible confusión.

Instantes después, y cuando los agresores se retiraban, uno de ellos efectuó un disparo con un arma calibre 9 milímetros. La bala impactó en la víctima a la altura de la axila y le provocó la muerte casi inmediata.

En medio del ataque, el hombre intentó defenderse con un machete, mientras su familia se encontraba dentro de la vivienda. Tras el disparo, vecinos y personas que circulaban por la zona acudieron rápidamente para asistirlo. Dos mujeres que pasaban en un auto se detuvieron e intentaron realizar maniobras de reanimación, pero la herida resultó fatal.

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, quien busca determinar el móvil del crimen. Entre las hipótesis que se analizan figuran un intento de robo y la posibilidad de que los atacantes se hayan equivocado de objetivo.

Por el momento, no hay detenidos y tampoco se ha logrado localizar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos, que serían cinco en total. Los investigadores trabajan con imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para reconstruir la secuencia y la ruta de escape.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes aseguraron que la víctima no tenía antecedentes ni conflictos previos. La causa sigue en plena etapa investigativa, con testimonios clave que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.