“Eran dos pequeñas llenas de dulzura y sueños”: organizan una colecta para ayudar a la familia de las niñas atropelladas por el colectivo

Tras el accidente que conmocionó a Mendoza, docentes, vecinos y la comunidad educativa impulsan una colecta para acompañar a los abuelos de las hermanas de 7 y 10 años que murieron atropelladas en El Algarrobal.

La muerte de Carolina y Brisa Segovia, las dos hermanas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal, generó una enorme conmoción en Mendoza. En medio del dolor, docentes, vecinos y la comunidad educativa se unieron para organizar una colecta solidaria con el objetivo de acompañar a los abuelos que estaban a cargo de las niñas y ayudar a la familia en este triste momento.

El pasado miércoles, dos hermanitas se fueron a tomar el colectivo a la salida de la escuela. Como lo hacían día a día, las menores primero solían tomar un colectivo en sentido contrario al de su casa para luego subirse a otra unidad que no fuera tan llena y así poder viajar sentadas. Ese día, sin la compañía de su hermana mayor de 15 años —quien había bajado antes—, cruzaron la calle detrás de del micro escolar y fueron embestidas por otro interno de la misma empresa.

Las pequeñas, de 7 y 10 años, eran alumnas de la Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Según relataron las autoridades del colegio, sus abuelos las criaban con esfuerzo y dedicación en un contexto de vulnerabilidad económica. La tragedia dejó a la familia devastada, y la solidaridad de la comunidad se convirtió en el primer sostén frente a la pérdida.

Fue así como docentes y familiares se pusieron en campaña y difundieron a través de las redes sociales un sentido pedido que rápidamente comenzó a circular. Se trata de una colecta para reunir fondos para afrontar gastos inmediatos por la tragedia en Las Heras y brindar apoyo a los abuelos, quienes ahora atraviesan una de las situaciones más difíciles de sus vidas.

“Carolina y Brisa eran dos pequeñas llenas de dulzura y sueños, que atravesaban una situación de pobreza y estaban al cuidado de sus abuelos, quienes con mucho amor se hicieron cargo de ellas. Como ex vicedirectora y docente de la escuela y con el corazón en la mano, les pido que nos unamos para acompañar a esta familia en este momento tan doloroso”, escribieron

Cómo ayudar a la familia de las dos nenas que fueron atropelladas en Las Heras

La maestra, quien ya no se desempeña en la escuela, pero mantiene lazos con la comunidad, inició la colecta. Quienes deseen y puedan ayudar a la familia de las dos niñas pueden hacer donaciones al alias galatea.376.mp, correspondiente al CVU 0000003100081239398401 y a nombre de Gabriela Alejandra Lugones.

Cómo fue el accidente en El Algarrobal

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 18, en el carril Lavalle al 10.500. Las niñas habían descendido de un micro escolar y, al intentar cruzar la calle, fueron embestidas por otro colectivo de la misma empresa.

El impacto fue fatal y, a pesar de la llegada de los equipos de emergencia, ambas niñas murieron en el lugar. El conductor del colectivo, de 36 años, fue demorado y quedó a disposición de la Fiscalía de Tránsito, que investiga las circunstancias del siniestro.

Mientras avanza la investigación judicial, el dolor se extiende en toda la provincia. La solidaridad mendocina se convirtió en un motor de acompañamiento para una familia que, además de la pérdida irreparable, enfrenta una situación económica difícil.