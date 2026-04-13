“Era mi hijo, lo único que tenía”: el desgarrador testimonio de la mamá del hombre asesinado en Guaymallén

Un estremecedor testimonio marcó la cobertura del crimen ocurrido en El Bermejo, en Guaymallén, donde un hombre de 40 años fue asesinado en un confuso episodio donde le reclamaban una moto. La madre de la víctima habló públicamente y reclamó justicia, al tiempo que descartó de manera categórica cualquier relación de su hijo con actividades delictivas.

El hecho se produjo durante la madrugada del sábado, cuando, según el relato, al menos cinco personas irrumpieron en la vivienda donde residía la víctima. De acuerdo con lo que reconstruyó su madre, Germán intentó proteger a su familia luego de que estas personas le reclamaban una moto. Incluso, les habría dicho a los agresores que se llevaran sus pertenencias, pero que no les hicieran daño.

En ese contexto, el hombre recibió un disparo que ingresó por la axila y le provocó la muerte tras impactar en el corazón.

La madre, Mirta, aseguró que su hijo “no tenía nada que ver con ningún ajuste de cuentas” y sostuvo que la versión de un posible vínculo con actividades ilegales “es una vil mentira”. También remarcó que era una persona “intachable”, muy querida por sus compañeros de trabajo y comprometida con el cuidado de los animales.

“Se equivocaron de lugar”, afirmó, al tiempo que explicó que los delincuentes aparentemente buscaban una moto que, según indicó, “nunca existió” en ese domicilio.

Además, la mujer describió el dramático momento posterior al ataque: vecinos acudieron rápidamente al lugar y encontraron a su hijo herido en la vía pública. También destacó la intervención de personas que pasaban por la zona e intentaron asistirlo, y pidió que quienes hayan presenciado el hecho se presenten a declarar para colaborar con la investigación.

En su testimonio, Mirta también hizo hincapié en la creciente inseguridad en la zona. Señaló que en el barrio se han registrado reiterados robos en viviendas y comercios, y calificó la situación como “insostenible”.

Entre lágrimas, reclamó respuestas a las autoridades y exigió que el crimen no quede impune. “Quiero justicia por mi hijo. Era lo único que tenía. Los quiero ver presos”, expresó.

La causa se encuentra en plena investigación y, por el momento, no hay detenidos. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables del homicidio.