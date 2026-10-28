“Era como mis piernas”: le robaron el auto, desataron una persecución policial y chocaron contra un poste

La víctima escuchó cómo rompían el portón de su casa durante la madrugada y alertó al 911. Tras una persecución policial, los delincuentes chocaron el vehículo en Capital y huyeron por los techos de las viviendas.

Una mujer sufrió el robo de su Honda Fit gris durante la madrugada de este miércoles, cuando delincuentes forzaron el portón de su vivienda en Las Heras y escaparon con el vehículo. Tras la denuncia al 911, la Policía localizó el rodado e inició una persecución que terminó en Capital, donde los sospechosos chocaron contra un poste de alumbrado público y escaparon por los techos de las casas.

“Yo tengo una discapacidad, tengo una hemiparesia, entonces para mí el auto era como mis piernas”, expresó la víctima, angustiada por el estado en el que quedó su vehículo y por las consecuencias que el robo tiene para su vida cotidiana y la de sus dos hijos.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana. Según relató la mujer, escuchó ruidos y advirtió que su perra ladraba. Poco después comprendió que los delincuentes habían dañado el portón del garaje para sacar el automóvil.

Cómo fue el robo y la persecución policial

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Ballofet al 200, en Las Heras. Los autores del robo habrían forzado el portón para sustraer el Honda Fit gris oscuro que estaba en el interior del domicilio.

“Escuché el ruido porque mi perra ladraba y escuché como un estruendo. Después me di cuenta de que habían reventado el portón, lo abrieron, sacaron el auto y se fueron”, contó la damnificada.

Tras recibir el aviso al 911, los efectivos difundieron las características del vehículo y personal policial de Capital logró localizarlo en la zona de Costanera y Beltrán. Cuando intentaron interceptarlo, comenzó una persecución.

La huida terminó en la intersección de Coronel Díaz y Olascoaga, donde el conductor perdió el control del Honda Fit, subió a la vereda y chocó contra un poste de alumbrado público.

Después del impacto, los ocupantes abandonaron el automóvil y huyeron por los techos de las viviendas cercanas. Los ruidos alertaron a otros vecinos de la zona, que escucharon el choque y los movimientos de los sospechosos.

“Yo escuché primero el impacto, fue un ruido como de lata y como una explosión. Después empezó a ladrar mucho mi perro y escuché pasos corriendo por el techo”, relató una vecina, quien también aseguró haber oído gritos y sospechó que entre los fugitivos podría haber una mujer.

Ante la fuga, se desplegó un operativo de búsqueda con la colaboración de Bomberos y personal de VANT, que utilizó drones para rastrillar el sector. Sin embargo, los sospechosos no fueron encontrados.

En paralelo, personal de Policía Científica trabajó tanto en la vivienda donde se produjo el robo como en el lugar del choque para realizar las pericias correspondientes.

“Es la segunda vez que me pasa”: el drama de la víctima

La propietaria del Honda Fit contó que no es la primera vez que sufre el robo del mismo vehículo. La situación volvió a generarle angustia, especialmente porque necesita el automóvil para movilizarse.

“Me dijeron que lo estaban buscando por los techos y que estuvieron cerca de atraparlo, pero se les escapó. No sé cómo, con ese golpe que se dio el auto, después pudo treparse e irse por los techos”, señaló.

La mujer explicó que, una vez que le liberaron el rodado tras presentar la documentación, quedó a la espera de una grúa para trasladarlo y comenzar los trámites con el seguro.

“A mí particularmente es la segunda vez que me pasa. Todo es inseguro hoy por hoy”, lamentó. También cuestionó la falta de presencia de las autoridades en el sector donde vive, una zona ubicada entre Las Heras y Capital.

Pero el principal impacto, aseguró, tiene que ver con su situación personal. La mujer tiene una discapacidad motriz y es madre de dos chicos, por lo que el vehículo representa una herramienta esencial para su autonomía y sus actividades cotidianas.

“Yo tengo una discapacidad, tengo una hemiparesia, entonces para mí el auto era como mis piernas. Tengo dos chicos, entonces es muy importante para mí. Verlo así es tremendo”, expresó.