“Entró con toda la cabeza ensangrentada”: brutal golpiza a la salida de un boliche a un mendocino de 37 años

La víctima, identificada como Jesús Moyano, fue golpeada en la vía pública hasta perder la conciencia. Según se observa en las imágenes, uno de los golpes lo derriba y su cabeza impacta contra el suelo, lo que agravó aún más las lesiones.

Jesús sufrió traumatismo encefalocraneano, fractura de cráneo, herida cortante en el cuero cabelludo y trastorno de conciencia, lo que generó una hemorragia interna.

Inicialmente fue asistido en el Hospital Scaravelli, pero debido a la falta de un equipo de neurocirugía tuvo que ser trasladado al Hospital Central. Durante el viaje volvió a sufrir un sangrado, lo que elevó la presión intracraneal. Ya en la Ciudad de Mendoza, los médicos lo intervinieron de urgencia, retirando parte del hueso parietal y tejido cerebral para descomprimir la zona afectada. Desde entonces permanece sedado e intubado para evitar mayor actividad neurológica.

La hermana: “Es una crisis angustiosa en todos los niveles”

La hermana de Jesús relató que no pudo permanecer a su lado durante toda la atención médica inicial debido a su condición de profesional de la salud, lo que la obligó a mantener la distancia mientras su propio hermano llegaba ensangrentado.

“Él ingresó somnoliento, con toda la cabeza ensangrentada. Los cirujanos me dijeron que puede quedar con secuelas por el traumatismo y por la cirugía, porque tuvieron que retirar parte del cerebro y del cráneo”, contó.

Además, describió la situación personal y emocional que atraviesa la familia: “Tenemos que viajar todos los días más de 80 kilómetros para saber cómo está. Es angustiante en todos los niveles. Hoy lo principal es la salud de mi hermano”.

Hipótesis del ataque

Aún no está claro si Jesús intentó separar una pelea y terminó siendo blanco del ataque.

Las versiones que recibió la familia indican dos posibles escenarios:

Que intervino para defender a otro joven que estaba siendo golpeado.

Que estaba solo, comiendo o tomando algo afuera del boliche, y quedó involucrado en una pelea ajena.

Un caso que reabre el debate sobre la violencia

El episodio recuerda a otras agresiones en la vía pública que han generado conmoción en el país. Desde el entorno de Jesús remarcan la necesidad de frenar la escalada de violencia:

“En todos los puntos del país están pasando estas cosas. No se puede con la agresividad con la que se están manejando”, dijo su hermana.

Mientras tanto, Jesús Moyano sigue internado con pronóstico reservado, en una situación que podría dejar secuelas permanentes.