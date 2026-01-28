Entró a robar a una galería del centro de Mendoza y lo atraparon escondido en un conducto de ventilación

Un robo agravado ocurrido durante la madrugada en una galería comercial de Ciudad de Mendoza fue frustrado gracias al rápido accionar policial y de preventores.

Un intento de robo a un comercio del centro mendocino terminó con un delincuente detenido y la mercadería recuperada en plena madrugada de este martes, tras un operativo coordinado entre la Policía de Mendoza y preventores municipales.

El hecho se registró alrededor de las 3.45 de la mañana en la Galería La Alianza, ubicada en calle Las Heras 341, donde funciona el local Valentina Indumentaria. La propietaria del comercio advirtió movimientos sospechosos y dio aviso inmediato a los preventores que patrullaban la zona, quienes alertaron al 911.

Según informaron fuentes policiales, el ladrón ingresó por calle General Paz, accediendo a la galería desde la playa de estacionamiento. Desde allí, escaló hasta los techos del edificio, forzó un panel de policarbonato y se descolgó hacia el interior del paseo comercial. Una vez dentro, trepó hasta el local y entró por una ventana para sustraer distintos elementos.

Al arribar al lugar, el personal policial inició una requisa exhaustiva del edificio y logró localizar al sospechoso escondido en un conducto de ventilación del segundo piso. Al momento de ser aprehendido, el hombre ofreció resistencia y provocó un corte leve en la mano de un efectivo, aunque sin consecuencias de gravedad.

El detenido tenía en su poder prendas de vestir, tres bolsos, un teléfono celular y un parlante portátil, todos elementos que habían sido robados del comercio afectado.