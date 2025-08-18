Enlace 2.0: cómo inscribirse en la nueva plataforma de capacitación gratuita para los mendocinos

El Ministerio de Producción presentó Enlace 2.0, la plataforma gratuita de capacitación virtual para mendocinos. Ofrece cursos en áreas productivas y tecnológicas con certificación oficial y gratis. Los cupos se renuevan cada mes.

El Gobierno de Mendoza presentó Enlace 2.0, una nueva plataforma virtual que ofrece cursos con certificación oficial completamente gratis. La iniciativa busca acercar la tecnología y el conocimiento a los mendocinos, con propuestas accesibles y flexibles para que puedan tener una rápida salida laboral.

El lanzamiento de Enlace 2.0 estuvo a cargo del Ministerio de Producción de Mendoza, en conjunto con InterBrain, empresa del Polo TIC provincial. La plataforma propone un espacio educativo autogestionado, con recursos interactivos y módulos virtuales que los usuarios pueden realizar en cualquier momento.

El objetivo es mejorar la empleabilidad de los mendocinos y ampliar las oportunidades de formación en sectores productivos y tecnológicos.

Quiénes pueden participar

La inscripción está abierta para todos los mayores de 18 años que residan en Mendoza. Solo se necesita acceso a internet para registrarse y comenzar a cursar. En caso de no contar con conectividad, se puede acceder desde los puntos de conexión gratuita distribuidos en distintas localidades de la provincia.

Cómo inscribirse en Enlace 2.0

El proceso es sencillo y totalmente online:

Los interesados deben registrarse en el sitio oficial del Ministerio de Producción .

Una vez aprobado el acceso (puede demorar hasta 24 horas), el usuario podrá explorar la oferta de cursos, gestionar sus módulos y descargar los certificados digitales.

Todos los meses se renuevan los cupos disponibles.

Cursos gratis en Mendoza: Enlace 2.0

La plataforma ofrece una amplia variedad de capacitaciones gratuitas con certificados oficiales en áreas clave para el trabajo y la producción local:

Alfabetización Digital : manejo básico de correo electrónico, internet y programas como Word, Excel y PowerPoint.

Empleabilidad : confección de CV, habilidades blandas y técnicas de búsqueda de empleo.

Marketing Digital : estrategias en redes sociales para potenciar emprendimientos.

Atención al Público : herramientas para mejorar la experiencia del cliente y resolver conflictos.

Gestión de Depósitos : organización de inventarios y logística con simuladores interactivos.

Operación de Drones en Agricultura : uso responsable, normativas y aplicaciones en el sector agro.

Operador de Tractores y Trabajos Rurales : capacitación en prácticas agrícolas y simuladores 3D.

Gestión de Reuniones e Informes : uso de Google Calendar, Trello y Evernote para organización laboral.

Operación de Cajas: formación en manejo de caja registradora y aspectos financieros.

Cada capacitación tiene un tiempo estimado de cursado y, al completarlas, los alumnos reciben un certificado digital oficial.

¿Cuántas capacitaciones puedo realizar?

Podés realizar todas las capacitaciones que vos quieras, siempre y cuando haya cupo ese mes.

¿Cuánto duran las capacitaciones?

Cada curso está estipulado con un tiempo máximo para ser completado, en el registro correspondiente podrás ver esa información especificada. En caso de no completar las actividades en el tiempo estipulado, tendrás la posibilidad de registrarte nuevamente al mes siguiente, cuando se liberen los cupos correspondientes.