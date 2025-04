Encontró $18 millones, los devolvió y la recompensa es sumamente curiosa

“No se tendría que haber molestado, porque hicimos lo que corresponde”, dijo la joven que encontró el bolso con la plata.

En un acto de absoluta honestidad, una joven de Paraná encontró un bolso con $18 millones y decidió devolverlo a su dueño. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la recompensa por su gesto: un bombón de chocolate.

El hecho ocurrió en el estacionamiento de un supermercado de la capital, donde Julia Rojkyn encontró un maletín abandonado. Junto a su compañera lo abrieron y descubrieron una gran cantidad de dinero. De inmediato, avisaron a la Policía y poco después apareció un hombre visiblemente angustiado, buscando su pertenencia.

Julia relató al medio Canal 9 Litoral cómo sucedió todo: “El cliente estacionó, sacó su ticket y se fue. Mientras recorríamos el área, encontramos el maletín. Cuando lo abrimos, vimos que había mucho dinero”. Luego, al verificar la identidad del dueño y confirmar los detalles del bolso, se lo devolvieron.

Lo que no supo en ese momento fue la magnitud de la suma que había dentro. “Cuando me enteré, fue shockeante, nunca me había pasado algo así”, expresó la joven.

En forma de agradecimiento, el dueño del dinero le regaló a Julia y su compañera unos chocolates. Con total humildad, Julia dijo: “No se tendría que haber molestado, hicimos lo que corresponde”.