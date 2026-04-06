Encontraron un cuchillo escondido en el baño de una escuela de Mendoza

Encontraron un cuchillo en el baño de una escuela de Mendoza y se activaron protocolos de seguridad, en medio de la preocupación de las familias y reclamos por mayor control.

Un cuchillo de gran tamaño fue encontrado en el interior de un baño de una escuela primaria de la Ciudad de Mendoza, lo que generó preocupación en la comunidad educativa y derivó en la activación de protocolos de seguridad. El hecho ocurrió en la Escuela Libertador de los Andes N° 1-455, ubicada en la Cuarta Sección.

Según informaron desde la institución, el hallazgo del arma blanca se produjo luego de un recreo, cuando el elemento fue detectado dentro de una mochila en el baño de varones. Hasta el momento, no se logró determinar quién lo llevó al establecimiento.

La situación se dio a conocer a través de un mensaje enviado por la directora en un grupo de WhatsApp de padres, lo que generó malestar y reclamos por la forma en que se comunicó el episodio. Varias familias cuestionaron la falta de información oficial y el tiempo transcurrido entre el hallazgo y la notificación.

Ante este escenario, las autoridades escolares decidieron implementar medidas preventivas para reforzar la seguridad dentro del establecimiento. Entre ellas, se dispuso que los alumnos no podrán ir solos al baño durante el horario de clases y deberán hacerlo preferentemente en los recreos, bajo supervisión.

Además, se solicitó a las familias controlar los elementos que los estudiantes llevan en sus mochilas, en un intento por evitar situaciones similares en el futuro.

De acuerdo con lo establecido por los protocolos educativos vigentes, este tipo de episodios requiere la intervención de equipos interdisciplinarios, la comunicación con las familias y la adopción de medidas que garanticen la seguridad de todos los alumnos.

Los padres señalaron a Noticiero 9 que estaban indignados con la manera en que se comunicó la situación. “El cuchillo se ha encontrado el día miércoles. La rabia de las mamás es que no se informó el mismo día y lo peor de todo es que hay un mensaje de la directora donde nos trata de alarmistas porque estamos preocupadas”, explicaron.

En ese sentido, trascendió que las autoridades convocaron a una reunión con padres para brindar explicaciones y llevar tranquilidad, en medio de un clima de inquietud.