Encontraron restos humanos en un descampado en Maipú

El hallazgo se produjo cuando un perro llegó hasta la casa de sus dueños con restos óseos en el hocico, lo que derivó en un operativo policial que más tarde permitió encontrar un cráneo en el mismo lugar.

La tranquilidad de Maipú, Mendoza, se vio alterada por un hecho que generó estupor entre los vecinos. Un perro que merodeaba por un descampado encontró una pierna humana y la llevó hasta la casa de sus dueños. El episodio obligó a dar aviso inmediato a la policía, que desplegó un operativo en la zona.

Durante el rastrillaje, los efectivos localizaron un cráneo humano a pocos metros del lugar del primer hallazgo. La presencia de dos partes del cuerpo confirmó que se trataba de restos humanos y abrió una investigación para determinar la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.

La Fiscalía de Homicidios ordenó pericias forenses para establecer el tiempo de fallecimiento y comprobar si los restos corresponden a una sola víctima. Los especialistas trabajan con distintas hipótesis, que incluyen la posibilidad de un crimen reciente o de restos abandonados hace tiempo en el descampado.

El hallazgo generó alarma en la comunidad. “Es muy fuerte pensar que había partes humanas tan cerca de nuestras casas”, expresó un vecino que presenció el despliegue policial. La noticia se expandió rápidamente en medios locales y nacionales, convirtiéndose en tema de conversación en toda la provincia.

La policía reforzó la presencia en el área y continúa con los rastrillajes para descartar la existencia de más restos. Además, se espera que los estudios de ADN permitan avanzar en la identificación y en la reconstrucción de lo ocurrido.

Especialistas en criminología remarcan que este tipo de hallazgos son poco frecuentes en Mendoza y que requieren un abordaje minucioso. “Cada detalle forense será clave para entender si se trata de un hecho criminal reciente o de restos ocultos desde hace años”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.