Encontraron muerto al puma que fue visto en Luján de Cuyo

El ejemplar era buscado desde hacía varios días luego de ser visto en una zona cercana a sectores poblados. Desde Fauna Silvestre confirmaron que se trataba de una hembra de no más de seis meses y que habría muerto ahogada en un canal.

El puma que había sido avistado en sectores de Luján de Cuyo y era buscado por personal de Fauna Silvestre fue encontrado muerto este miércoles en un canal de la zona.

El hallazgo se produjo durante la mañana, luego de un llamado al 911 realizado por un vecino y trabajadores del lugar. El cuerpo fue encontrado en el canal Cacique Guaymallén, a unos dos kilómetros del sitio donde se había registrado el último avistamiento.

El jefe de Fauna Silvestre de Mendoza, Adrián Gorrindo, confirmó que el animal fue trasladado al Ecoparque provincial para realizar los estudios correspondientes.

Según explicó, se trata de una hembra de no más de seis meses de edad. Los especialistas pudieron determinarlo, entre otros aspectos, por la presencia de sus dientes de leche.

Investigan cómo terminó en una zona urbana

Una de las principales incógnitas es por qué un ejemplar tan joven se encontraba desplazándose cerca de zonas pobladas.

Gorrindo explicó que, a esa edad, los pumas normalmente permanecen junto a su madre, por lo que una de las hipótesis es que el animal haya quedado separado de ella luego de que a la adulta le ocurriera algún hecho que se desconoce.

Entre las posibilidades mencionadas se encuentra que la madre haya sufrido algún ataque o que haya muerto por distintas circunstancias. Sin su protección, el ejemplar joven pudo haberse desplazado y terminado ingresando en sectores urbanos.

Desde Fauna Silvestre señalaron que, debido a las intensas nevadas registradas en la cordillera, también se produjo un mayor desplazamiento de distintos animales silvestres en busca de alimento y mejores condiciones.

En este contexto, los guanacos también se movilizan hacia otros sectores y pueden aparecer cerca de rutas y caminos.

La principal hipótesis: habría muerto ahogado

Los primeros estudios permitieron descartar algunas de las posibilidades que habían surgido tras el hallazgo.

De acuerdo con la información brindada por Fauna Silvestre, el animal no presentaba signos de haber sido atacado por perros, tampoco había sido manipulado previamente por personas y no tenía heridas compatibles con disparos.

Por ese motivo, la principal hipótesis que manejan los especialistas es que el puma habría muerto ahogado en el canal.

La necropsia permitirá avanzar en la determinación de las circunstancias de su muerte.

Dónde viven los pumas en Mendoza

El puma es una especie nativa que se encuentra distribuida en distintos ambientes naturales de Mendoza.

Según explicó Gorrindo, su presencia no se limita al piedemonte de departamentos como Luján de Cuyo, Las Heras y Godoy Cruz, sino que también puede encontrarse en sectores de la precordillera y en distintas zonas del territorio provincial, como Santa Rosa, La Paz y San Carlos.

Desde Fauna Silvestre remarcaron que los animales silvestres se desplazan dentro de sus ambientes naturales y que el objetivo es favorecer la convivencia y evitar situaciones de riesgo tanto para la fauna como para las personas.

Qué hacer si aparece un puma

Ante un avistamiento, los especialistas recomiendan no acercarse ni intentar molestarlo o ahuyentarlo. También es importante mantener bajo control a los animales domésticos, especialmente perros y gatos.

Si el ejemplar se encuentra en una zona poblada o en una situación que represente un riesgo, se debe dar aviso a las autoridades correspondientes.

En el caso de este puma, desde Fauna Silvestre destacaron además que durante la búsqueda se registraron algunas falsas denuncias y fotomontajes que hicieron que los equipos se desplazaran hacia lugares donde finalmente no estaba el animal.

El hallazgo puso fin a la búsqueda que se había iniciado tras los primeros avistamientos, aunque dejó también abiertas las preguntas sobre qué ocurrió con la madre del pequeño ejemplar y cómo terminó el puma en un canal ubicado cerca de zonas pobladas.