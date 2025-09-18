Encontraron en Neuquén a la pequeña de San Rafael que era intensamente buscada

La nena de 5 años fue encontrada sana y a salvo, tras más de 24 horas de intensa búsqueda. El caso activó protocolos provinciales y nacionales, y puso en foco la importancia de la colaboración ciudadana y la difusión responsable en redes sociales.

Tras más de 24 horas de búsqueda, Lourdes Milagros Gómez Leguizamón, la niña de 5 años que había desaparecido en San Rafael, fue localizada con vida en la provincia de Neuquén. La menor fue hallada en buen estado de salud y, según informaron fuentes judiciales, no fue víctima de ningún delito. El caso había generado gran preocupación en Mendoza y movilizado a organismos provinciales y nacionales.

La desaparición ocurrió el martes por la tarde, cuando Lourdes salió de la escuela y no regresó a su hogar. Desde ese momento, se activó el protocolo de búsqueda de personas y se difundió su imagen en medios y redes sociales. La rápida circulación de la alerta permitió que se recibieran datos clave que facilitaron su localización. “La colaboración ciudadana fue fundamental para resolver el caso en tiempo récord”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Según el comunicado oficial, la niña fue encontrada en compañía de un adulto, cuya identidad no fue revelada. Las autoridades confirmaron que se están tomando medidas judiciales de protección para garantizar el bienestar de Lourdes. Además, se evalúa si hubo algún tipo de vulneración de derechos que amerite intervención de organismos especializados en niñez.

El caso reaviva el debate sobre los protocolos de búsqueda y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención en entornos escolares. En Mendoza, más de 300 menores fueron reportados como desaparecidos en lo que va del año, aunque la mayoría de los casos se resolvieron en menos de 48 horas. “Cada minuto cuenta cuando se trata de una niña o niño perdido”, expresó la fiscal Mariana Carabajal, especializada en delitos contra la integridad de menores.