¿En qué zonas de Mendoza podría llover este miércoles?: el pronóstico para armar la mesa de Navidad

Con temperaturas altas, humedad y probabilidad de tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para Nochebuena y Navidad en Mendoza genera dudas en muchas familias. Qué zonas podrían tener lluvias este miércoles 24 y cómo estará el clima el 25 de diciembre.

A pocas horas de Nochebuena, la gran pregunta vuelve a instalarse en los hogares mendocinos: ¿se arma la mesa afuera o adentro? El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa jornadas típicamente veraniegas, con calor intenso, algo de nubosidad y condiciones de inestabilidad, sobre todo en algunas regiones de la provincia.

Según coinciden distintos modelos meteorológicos, el miércoles 24 de diciembre será un día caluroso y húmedo, con chances de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la madrugada del miércoles.

¿En qué zonas de Mendoza puede llover este miércoles?

De acuerdo al meteorólogo Fernando Jara, la inestabilidad será mayor en el Este y sureste provincial, donde no se descartan lluvias y tormentas hacia la tarde-noche del 24. En cambio, para el Gran Mendoza, el panorama es algo más favorable.

“La recomendación es mesa afuera en el Gran Mendoza y el Este, pero mesa adentro en el Sureste, donde la probabilidad de tormentas es más alta”, explicó el especialista.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, para este 24 de diciembre se espera una máxima de 34 grados y una mínima cercana a los 23. El reporte indica: “Caluroso y algo nublado, con vientos moderados del sector sur y poco nuboso en cordillera”.

Navidad con mucho calor y posible inestabilidad

Para el jueves 25 de diciembre, el calor será protagonista. Los pronósticos anticipan una jornada muy calurosa, con una máxima que podría alcanzar los 38° y una mínima de 24°.

Si bien el 25 es ideal para piletas, campings y reuniones al aire libre, los especialistas advierten que a partir de las 17 o 18 horas podrían formarse núcleos de tormenta, por lo que recomiendan estar atentos y evitar actividades acuáticas si el cielo se torna inestable.