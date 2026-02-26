En Mendoza exigen el 80% de asistencia para pasar de grado en la primaria: qué faltas se justifican y cuáles no

Desde el ciclo lectivo 2026, los alumnos de Nivel Primario en Mendoza deberán cumplir con al menos 80% de asistencia para pasar de grado. Quienes superen el límite de faltas injustificadas deberán asistir en diciembre al período de recuperación de saberes, aun si aprobaron todas las materias.

El ciclo lectivo 2026 en Mendoza comenzó con nuevas disposiciones y una de las medidas que más repercusión generó es la exigencia de un 80% de asistencia obligatoria para que los alumnos y alumnas de Nivel Primario puedan pasar de grado. El anuncio fue realizado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo Garcia Zalazar, en el marco de la presentación de los lineamientos generales educativos para este año.

Qué pasa si no cumplen con el 80% de asistencia

Según la resolución de la Dirección General de Escuelas, quienes no alcancen el piso mínimo del 80% de asistencia escolar deberán asistir en diciembre al período de “recuperación de saberes”, aun cuando hayan aprobado todas las materias.

La medida apunta a evitar trayectorias escolares débiles. Desde la Dirección de Educación Primaria explicaron que los estudiantes con menor asistencia suelen mostrar un rendimiento más bajo en comparación con sus compañeros.

En términos prácticos, el 80% implica que no podrán superar aproximadamente 38 faltas injustificadas en el ciclo lectivo.

Faltas justificadas: cuáles sí cuentan

La normativa establece una clara diferencia entre faltas justificadas e inasistencias injustificadas.

Se consideran justificadas:

Enfermedades acreditadas con certificado médico .

. Tratamientos de salud o terapias con documentación correspondiente.

Participación en competencias deportivas, siempre que haya constancia firmada por el entrenador o la institución.

Situaciones excepcionales dialogadas previamente con el equipo directivo.

En estos casos, las ausencias no se computan dentro del límite de faltas permitidas.

Faltas injustificadas: qué ya no se acepta

Desde este año, ya no será suficiente que la familia envíe una nota en el cuaderno explicando la ausencia. Si un estudiante falta por malestar leve y no presenta certificado médico, esa inasistencia será considerada injustificada.

Tampoco se contemplan como justificadas, en principio, los viajes familiares fuera del período de vacaciones. No obstante, desde la DGE aclararon que situaciones de fuerza mayor podrán evaluarse caso por caso en diálogo con las autoridades escolares.

La medida generó distintas reacciones entre las familias. Algunos padres respaldaron la decisión y remarcaron la importancia de la responsabilidad y la asistencia diaria como base del aprendizaje. Otros plantearon la necesidad de contemplar contextos particulares y realidades familiares diversas.

Desde Educación sostienen que el objetivo no es sancionar, sino fortalecer las trayectorias escolares y garantizar que los chicos estén en el aula el mayor tiempo posible.