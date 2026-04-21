En dos años casi se triplicó el uso de garrafas en Mendoza y crece la demanda por el gas envasado

Con la llegada del frío y el aumento de tarifas, crece el uso de garrafas en Mendoza como alternativa más económica frente al gas natural. Muchos mendocinos optan por conseguir el envase subsidiado con ahorros que superan el 60%.

El consumo de garrafas en Mendoza registró un crecimiento exponencial en los últimos años y ya se consolida como una de las principales alternativas para calefaccionarse y cocinar en los hogares. Según datos oficiales, en apenas dos años el uso de gas envasado prácticamente se triplicó, impulsado por el aumento de las tarifas en servicios básicos y la necesidad de las familias de reducir gastos.

El incremento en la demanda de garrafas no es casual. Desde la implementación del programa “La Garrafa en tu Barrio”, el número de recargas creció de manera sostenida.

En 2019 se registraron poco más de 24.000 recargas. Sin embargo, el salto más significativo se dio en los últimos años:

En 2022 se alcanzaron las 110.000 recargas.

En 2024 la cifra superó las 220.000.

En 2025 se llegó a más de 460.000 garrafas.

Para 2026, se estima que se superarán las 560.000 recargas.

Este aumento evidencia un cambio en los hábitos de consumo energético de los mendocinos, que cada vez recurren más al gas envasado frente al costo que deben enfrentar luego de los aumentos que sufrieron los servicios básicos como el gas natural.

Por qué cada vez más mendocinos eligen la garrafa

El principal motivo detrás de esta tendencia es económico. En un contexto de suba de tarifas y quita de subsidios, muchas familias encuentran en la garrafa una opción más accesible.

Actualmente, el precio de una garrafa dentro del programa subsidiado ronda entre los $7.900 y $10.000, mientras que en cualquier corralón o estación de servicio el envase de 10 kilos puede alcanzar los $24.000 a $25.000. Esto representa un ahorro superior al 60%.

Para un hogar promedio que utiliza dos garrafas al mes, el ahorro puede llegar a los $30.000 mensuales, un alivio clave en el presupuesto familiar.

Uno de los datos que más llama la atención es que incluso familias con acceso a la red de gas natural eligen utilizar garrafas para calefaccionarse o cocinar. La razón es simple: el costo mensual del servicio suele ser más elevado que el uso de gas envasado, especialmente en invierno, cuando el consumo se incrementa.

El rol clave del programa “La Garrafa en tu Barrio”

El programa “La Garrafa en tu Barrio” se convirtió en una herramienta fundamental para miles de hogares mendocinos. A través de este sistema, se garantiza el acceso a garrafas a precios subsidiados en distintos puntos de la provincia.

Además de facilitar el acceso, el programa organiza operativos en barrios y departamentos, permitiendo que más personas puedan acceder al beneficio sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Requisitos para acceder al beneficio

Para comprar garrafas a precio subsidiado es necesario: