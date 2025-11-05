Caravana histórica: miles de hinchas de Independiente Rivadavia viajaron a Córdoba para la final de la Copa Argentina

Una larga fila de colectivos invadió la ruta y miles de mendocinos partieron rumbo a Córdoba para disfrutar de la final de La Lepra contra Argentinos Juniors.

Miles de mendocinos partieron este miércoles rumbo a Córdoba para acompañar a Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina 2025, donde el Azul del Parque buscará hacer historia frente a Argentinos Juniors. Las imágenes del viaje se viralizaron rápidamente en redes sociales: una interminable fila de colectivos, banderas, bombos y cánticos que convirtieron la ruta en una auténtica fiesta leprosa.

Desde muy temprano, la salida de más de diez micros repletos de hinchas marcó el comienzo de una jornada inolvidable. Los videos que circularon a través de las redes sociales muestran a los simpatizantes saltando, cantando y mostrando su pasión, mientras la caravana avanzaba camino al estadio de Instituto en Córdoba, sede de la gran final.

Caravana Leprosa ..20.000 personas preparándose para lo más Grande…Vamos mi Lepra quería !!!! 💙💙💙 pic.twitter.com/4LyBTpdsU0 — Fᵤyₑₜₜ₄ ✨ (@Fuyett4) November 5, 2025

La expectativa es enorme. El encuentro será el partido más importante en la historia de Independiente Rivadavia, que va por su primer título nacional. Para este momento único, el club tomó una decisión simbólica: todo el plantel profesional viajó a Córdoba, convocados por el técnico Alfredo Berti, como gesto de unión y sentido de pertenencia.

Tantos años estuvimos en las malas.. Que esté presente nos parece una locura💙 ARRIBA LA LEPRA!!!!!!!!!!! EL

MÁS GRANDE

DEL OESTE ARGENTINO. #IndependienteRivadavia pic.twitter.com/jW1NnioFVY — Valen Carrique (@carriquevalen) November 5, 2025

El partido comenzará a las 21.10, con transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play, y se espera que miles de mendocinos colmen las tribunas.

Formaciones confirmadas para el partido de Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce.

DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.

La ciudad de Mendoza quedó teñida de azul y la ilusión viaja en caravana. Esta noche, Independiente Rivadavia buscará escribir la página más grande de su historia futbolística. Los hinchas ya hicieron lo suyo: viajaron en masa, cantaron sin parar y demostraron que la pasión leprosa no conoce distancia.