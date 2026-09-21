Empieza la primavera ¿fresca?

Este lunes 21 de septiembre comienza la primavera. En Mendoza tras los fuertes vientos de la madrugada, habrá una baja en la temperatura.

Este lunes 21 de septiembre comienza la primavera en toda la provincia. En Mendoza, está marcada por una disminución de la temperatura aunque, de igual manera, habrá una jornada agradable con una máxima cercana a los 20 grados.

¿Cómo estará este lunes 21-09-2026?

Este lunes habrá tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 9°C

¿Qué pasa el martes 22-09-2026?

El martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 5°C

Miércoles 23-09-2026

El miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 9°C

Jueves 24-09-2026

El jueves estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Viento zonda en precordillera y en el llano. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 10°C