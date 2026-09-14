Empieza a subir la temperatura: ¿a cuánto podría llegar?

Contingencias Climáticas anunció que a partir de esta semana comenzará a incrementar la temperatura. Para el viernes se espera que la máxima sea cercana a los 28 grados.

A partir de este lunes, comenzará a subir la temperatura en toda la provincia. Si bien las mínimas serán bajas y continuarán las heladas de madrugada, las máximas incrementarán notablemente y para el viernes se espera que estén cerca de los 28 grados centígrados.

¿Cómo estará el lunes 14-09-2026?

Este lunes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Alerta de heladas: Se espera cielo algo a parcial nublado en la madrugada con heladas moderadas. Mínimas: Oasis norte – este: -1 a -3.5°C, Valle de Uco: -4.5 a -2.5°C. Oasis sur: San Rafael oeste: -2°C a -3.5°C; San Rafael SE: -2.5°C a -4.2°C; G. Alvear: -2°C a -3.8°C. Brisa nocturna del cuadrante norte. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 1°C

¿Qué pasa este martes 15-09-2026?

Este martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 3°C

Miércoles 16-09-2026

El miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 5°C

Jueves 17-09-2026

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 8°C

Viernes 18-09-2026

El viernes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 9°C