Empezó la Feria del Libro en Mendoza: dónde es y en qué horarios se puede visitar

La edición 2026 ya comenzó y durante 11 días reunirá escritores, editoriales, librerías y artistas en distintos puntos de la provincia. La sede central estará en el Espacio Cultural Julio Le Parc, con cientos de actividades para todas las edades.

La Feria del Libro de Mendoza 2026 ya abrió sus puertas y durante los próximos días ofrecerá una extensa programación para quienes disfrutan de la literatura, la música y para toda la familia. La propuesta tendrá como sede principal el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, pero también llegará a distintos departamentos.

Con una agenda que supera las 350 actividades, la feria reunirá presentaciones de libros, talleres, charlas, espectáculos y encuentros con escritores y artistas. Este año, además, la organización puso especial atención en la literatura infantil y juvenil, con propuestas destinadas tanto a chicos como a docentes, familias y público general.

Dónde funciona la Feria del Libro de Mendoza

El principal punto de encuentro será el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Guaymallén.

Allí se instalaron alrededor de 60 expositores, entre librerías, editoriales, grupos de autores, proyectos independientes y bibliotecas populares.

Además de recorrer los stands y comprar libros, los visitantes podrán participar de las distintas actividades previstas durante las jornadas.

La programación incluye propuestas para diferentes edades y perfiles de lectores, con títulos que van desde novedades editoriales y libros de autores mendocinos hasta obras infantiles, juveniles y literatura de distintos géneros.

Cuáles son los horarios de la Feria del Libro

La sede del Espacio Cultural Julio Le Parc funcionará durante las jornadas de la feria hasta las 22. La programación comenzó este miércoles y se extenderá hasta el domingo 11 de octubre.

Durante las mañanas habrá actividades especialmente destinadas a escuelas y docentes, mientras que durante el resto de la jornada se desarrollarán presentaciones de libros, talleres, charlas y espectáculos.

Uno de los principales atractivos de esta edición es la cantidad de propuestas incluidas en la programación.

Según explicó Pablo De Bartolo, coordinador de la Feria del Libro y de la Biblioteca Pública General San Martín, habrá más de 350 presentaciones, talleres, charlas y actividades durante los 11 días.

Una parte importante estará protagonizada por autores mendocinos, mientras que también participarán invitados de distintos puntos del país.

La organización destacó especialmente la presencia de propuestas vinculadas con la literatura infantil y juvenil, con el objetivo de incentivar el acercamiento de los chicos a los libros y acompañar a docentes y familias en la promoción de la lectura.

Qué escritores y artistas participarán

La programación reunirá a reconocidos escritores, periodistas, artistas y referentes de la cultura.

Entre los nombres anunciados aparecen Hernán Casciari, Felipe Pigna, Dolores Reyes, Agustina Bazterrica, Freddy Vivas, Santiago Speranza, Martín Kohan, Rocambole, Viviana Rivero y Eduardo Sacheri, entre otros.

La música también tendrá un espacio destacado dentro de la programación, con presentaciones de artistas como Víctor Heredia, Fernando Cabrera y Juan Quintero.

La propuesta busca combinar literatura con distintas expresiones artísticas para ampliar el público de la feria. Uno de los ejes de la Feria del Libro de Mendoza 2026 será el acercamiento de las nuevas generaciones a la lectura.

De acuerdo con la organización, se busca reforzar el contacto de las infancias con el libro físico en un contexto marcado por la presencia constante de pantallas y otros estímulos tecnológicos.

La Feria del Libro también llega a otros departamentos

La propuesta tendrá además un marcado carácter federal. Durante estos días habrá actividades en distintos departamentos de Mendoza.

Entre las sedes previstas se encuentran:

San Rafael: del 2 al 4 de octubre, en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano.

del 2 al 4 de octubre, en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. Junín: 4 y 5 de octubre, en el Polideportivo La Colonia.

4 y 5 de octubre, en el Polideportivo La Colonia. Malargüe: 6 y 7 de octubre, en el Centro Cultural y Polideportivo Municipal Malal-Hue.

6 y 7 de octubre, en el Centro Cultural y Polideportivo Municipal Malal-Hue. La Paz: 8 y 9 de octubre, en el Centro Cultural Palorma.

8 y 9 de octubre, en el Centro Cultural Palorma. Tunuyán: 9 y 10 de octubre, en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano.

En cada una de estas sedes habrá actividades y propuestas específicas, con la participación de escritores y artistas.