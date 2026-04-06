Emocionante video: Juan Cruz Yacopini se mostró entrenando luego del accidente

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini compartió un emotivo video de su recuperación tras el grave accidente que sufrió en 2025.

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini volvió a generar emoción en el mundo del deporte al compartir un video que muestra como se va recuperando tras el grave accidente que sufrió a fines de 2025. Las imágenes, difundidas en sus redes sociales, muestran al joven entrenando en el hospital.

En el video, se lo puede ver realizando ejercicios físicos básicos, como abdominales, en el marco de su rehabilitación. Aunque se trata de movimientos simples, representan un gran avance en su recuperación neurológica, luego de meses de tratamiento intensivo.

El video, sin producción ni edición, expone el esfuerzo diario del piloto. Cada repetición simboliza un paso más en un camino donde la prioridad es recuperar funciones esenciales.

El accidente que cambió su vida

El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2025 en el Dique El Carrizal, cuando Yacopini sufrió un fuerte golpe al lanzarse al agua en una zona de poca profundidad. El impacto le provocó un paro cardiorrespiratorio, además de politraumatismos y un shock medular.

La rápida intervención médica fue determinante para salvarle la vida, aunque el cuadro inicial fue crítico y requirió internación en terapia intensiva, seguida de un extenso proceso de rehabilitación.

El accidente también tuvo consecuencias en su carrera deportiva. El mendocino no pudo participar del Rally Dakar 2026, donde iba a competir representando a Toyota Gazoo Racing.

Sin embargo, hoy enfrenta un desafío distinto: su propia recuperación. Lejos de los motores y la competencia, su objetivo es avanzar día a día en su rehabilitación.