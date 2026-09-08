Emilia Troncoso recibió el trasplante y fue operada con éxito: “Ya despertó con su corazón nuevo”

Después de casi 140 días internada en Buenos Aires, la niña mendocina de 12 años recibió finalmente el trasplante cardíaco que tanto esperaba. La intervención se realizó en el Hospital Italiano y terminó con resultado favorable.

La espera que parecía interminable finalmente tuvo el desenlace que Emilia Troncoso y su familia soñaban. La niña mendocina de 12 años recibió un corazón compatible y fue sometida a un trasplante cardíaco en el Hospital Italiano de Buenos Aires este lunes.

La intervención terminó con éxito durante la madrugada de este martes, minutos antes de las 0.30. Horas después, llegó una noticia que llevó alivio a su familia y a todos los mendocinos que siguieron de cerca su historia: Emilia despertó y su nuevo corazón comenzó a funcionar.

“Está súper tranquila y preguntona”, contó su papá, Cristian Troncoso, al confirmar que la niña había despertado después de la operación.

Ahora comienza una etapa completamente nueva para Emi: las primeras horas del posoperatorio, con monitoreo permanente del equipo médico y la esperanza de que su evolución continúe favorablemente.

Después de casi 140 días, llegó el corazón que Emilia esperaba

Emilia permanecía internada en Buenos Aires desde abril, después de que su familia recibiera un diagnóstico que cambió por completo su vida: una cardiopatía dilatada.

Desde entonces, la niña atravesó meses de internación y una larga espera por un órgano compatible. El paso del tiempo hizo todavía más difícil la situación para Emilia, que debió permanecer alejada de su casa, de sus amigos y de las actividades que disfrutaba.

La joven es jugadora de básquet de Andes Talleres, un club de Mendoza que acompañó de cerca a la familia durante todo este proceso. Desde allí surgieron algunas de las campañas que permitieron que la historia de Emi se conociera en toda la provincia.

Durante meses, familiares, amigos y allegados difundieron videos para visibilizar la situación de Emilia y generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos.

Uno de esos mensajes se volvió viral entre los mendocinos. En las imágenes, Emilia mostraba su amor por el básquet y las ganas de volver a su vida cotidiana. Pero mientras los mensajes se multiplicaban, el corazón que necesitaba no aparecía. La espera fue especialmente compleja porque no cualquier órgano podía ser compatible con la niña.

El papá de Emilia había explicado que, para avanzar con el trasplante, debían coincidir diferentes características entre el donante y la paciente. Entre ellas se encontraban el peso estimado, la capacidad torácica y, fundamentalmente, el grupo sanguíneo.

Emilia tiene grupo sanguíneo A negativo, una característica que, según había explicado su familia, reducía las posibilidades de encontrar rápidamente un donante compatible.

Así pasaron los días y los meses, mientras Emilia continuaba esperando. “Ella extraña mucho su vida, su gente”, había contado Cristian durante una de las actualizaciones sobre el estado de su hija.

Durante este largo proceso, los médicos debieron recurrir a un Berlin Heart, un dispositivo de asistencia ventricular utilizado para ayudar a mantener la función cardíaca mientras se esperaba la llegada de un corazón compatible.

El dispositivo permitió sostener a Emilia durante una etapa crítica de su enfermedad y ganar tiempo hasta que apareciera el órgano que necesitaba. La espera se extendió durante más de cuatro meses y puso a prueba tanto a la niña como a toda su familia.

Finalmente apareció un corazón compatible

Este lunes llegó la noticia que todos esperaban. Después de casi 140 días de internación, apareció un corazón compatible para Emilia y los médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires pudieron realizar el trasplante.

La operación se extendió durante varias horas y finalizó durante la madrugada del martes con un resultado favorable. Horas más tarde, Cristian pudo dar una nueva actualización: Emilia había despertado.

Emilia despertó después de la intervención y permanece en terapia intensiva, donde continuará bajo estricta vigilancia médica durante las próximas horas. Según contó su papá, se encuentra tranquila y con buen ánimo.

Para una familia que pasó casi cinco meses entre hospitales, tratamientos y la incertidumbre de no saber cuándo llegaría un órgano compatible, ese despertar representa mucho más que una buena noticia médica. Es el comienzo de una nueva etapa.

El trasplante fue exitoso, pero todavía queda por delante un proceso de recuperación y seguimiento médico.