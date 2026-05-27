Emergencia agropecuaria en Mendoza: Nación oficializó ayudas para productores golpeados por heladas y granizo

Miles de productores mendocinos podrán acceder a beneficios fiscales y financieros luego de que Nación oficializara la declaración de emergencia y desastre agropecuario por los daños causados por las heladas y el granizo.

El Gobierno nacional confirmó la declaración de emergencia y desastre agropecuario para distintas zonas productivas de Mendoza afectadas por las fuertes heladas y tormentas de granizo registradas durante el ciclo agrícola 2025/2026. La medida permitirá que miles de productores accedan a beneficios fiscales y financieros para enfrentar las pérdidas sufridas en sus cultivos.

La resolución fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través del Ministerio de Economía de la Nación y alcanza a distritos de 14 departamentos mendocinos.

Entre las zonas afectadas aparecen sectores de San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Lavalle, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y La Paz, donde productores registraron importantes daños provocados por fenómenos climáticos extremos.

Según lo establecido por Nación, se considerará en situación de emergencia agropecuaria a quienes hayan sufrido pérdidas de entre el 50% y el 79% de su producción, mientras que el estado de desastre agropecuario alcanzará a quienes tuvieron daños superiores al 80%.

Qué beneficios tendrán los productores afectados

La medida habilita el acceso a distintos beneficios previstos en la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria. Entre ellos, se incluyen prórrogas impositivas, alivios financieros y asistencia crediticia para los productores perjudicados.

Además, la resolución instruyó a ARCA y a entidades bancarias nacionales a implementar herramientas especiales para acompañar a quienes atraviesan una situación crítica tras las pérdidas registradas en los cultivos.

Para acceder a estos beneficios, los productores deberán presentar el correspondiente certificado emitido por la autoridad provincial competente.

Cuánto tiempo durará la emergencia agropecuaria

La declaración por daños ocasionados por heladas tendrá vigencia desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027. En tanto, la emergencia vinculada al granizo regirá desde el 1 de enero de 2026 hasta esa misma fecha.

Desde el Gobierno provincial destacaron que Mendoza ya venía asistiendo a productores afectados a través del Fondo Compensador Agrícola, especialmente en departamentos del sur provincial, donde las tormentas y las bajas temperaturas golpearon con mayor intensidad.

Según estimaciones oficiales, entre 3.500 y 3.800 productores mendocinos habrían sufrido daños importantes durante la última temporada agrícola.

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, sostuvo que la resolución representa “una buena noticia dentro de un contexto difícil” y explicó que permitirá postergar obligaciones y acceder a herramientas financieras mientras el sector intenta recuperarse.