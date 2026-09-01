“Ella extraña mucho su vida”: Emilia tiene 12 años, es mendocina y lleva más de 130 días internada esperando un trasplante de corazón

Emilia Troncoso permanece en el Hospital Italiano de Buenos Aires mientras espera un donante pediátrico compatible. Su estado de salud mejoró y ahora utiliza un nuevo dispositivo que la ayuda a movilizarse con mayor comodidad.

Emilia Troncoso tiene 12 años, es mendocina y desde hace más de 130 días permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Allí transcurren sus días mientras espera el trasplante de corazón que necesita para poder volver a su vida habitual.

En los últimos meses, la niña atravesó momentos muy difíciles. Incluso pasó alrededor de un mes profundamente dormida. Sin embargo, su evolución permitió que hoy se encuentre en mejores condiciones y pueda tener algo más de movilidad dentro del hospital.

Actualmente está conectada a un dispositivo de asistencia ventricular conocido como Berlín Heart, que cumple parte del trabajo que su corazón no puede realizar por sí solo.

Su papá, Cristian Troncoso, contó que Emilia se encuentra “relativamente mejor” que tiempo atrás y destacó que ahora está probando un nuevo modelo del dispositivo, más amplio, liviano y fácil de transportar.

“Es de las primeras nenas de Sudamérica en probar el dispositivo nuevo“, explicó el hombre. Según relató, esta tecnología le permite a Emilia trasladarse con mayor facilidad por el hospital y moverse con algo más de soltura mientras continúa la espera.

Aunque puede caminar, los médicos prefieren que no lo haga por el momento. El motivo es que cualquier esfuerzo implica un gasto de energía que su organismo tiene dificultades para recuperar.

La mejoría de Emilia no significa que la espera haya terminado. Su vida continúa dependiendo de la posibilidad de acceder a un trasplante y el órgano debe reunir determinadas características para ser compatible con ella.

Uno de los principales obstáculos es que necesita un corazón proveniente de un donante pediátrico. Además, deben coincidir aspectos como el peso y el tamaño de la cavidad torácica. Pero hay otro factor fundamental: el grupo sanguíneo.

Emilia es A negativo, un grupo que no es frecuente entre la población y que vuelve todavía más compleja la búsqueda de un donante pediátrico compatible.

Su papá explicó que, cuando se trata de un menor de edad, la donación de órganos debe ser autorizada por sus padres. También recordó la importancia de la Ley Justina, aunque señaló que su alcance en materia de donación presunta corresponde a las personas adultas.

Mientras la familia espera noticias, Emilia intenta sobrellevar una situación que también tiene un fuerte impacto emocional. Son más de cuatro meses internada y lejos de su casa, de sus afectos y de la vida que llevaba en Mendoza. Extraña a su familia, sus costumbres, sus amigos y especialmente a sus compañeras de básquet del club Andes Talleres.

“Si para nosotros como adultos por ahí resulta medio pesado estar tanto tiempo acá solos. Imaginate para ella, que es una niña“, expresó su papá.

A pesar del tiempo transcurrido, Emilia y su familia mantienen la esperanza de que aparezca el corazón que necesita.

En el marco del Día de la Persona Donante de Órganos, que se conmemoró el 29 de agosto, la familia, junto a amigos y allegados, difundió un video en redes sociales para contar la historia de Emilia y generar conciencia sobre la importancia de la donación.

“Hay batallas que nos enseñan lo que es la verdadera fuerza“, comienza el mensaje dedicado a la niña, a quien describen como una “guerrera” de 12 años.

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El video recuerda los más de 130 días de internación, los momentos difíciles que atravesó y el dispositivo que actualmente ayuda a sostener el funcionamiento de su corazón.

También pone el foco en la importancia de la donación de órganos y en cómo una decisión puede cambiar la vida de una familia que espera.