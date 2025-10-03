Elevaron el nivel de alerta en Mendoza porque un volcán entró en actividad

El Servicio Geológico Minero Argentino confirmó un aumento en la actividad del complejo volcánico ubicado en Malargüe. Se detectaron emisiones de ceniza y variaciones sísmicas.

El complejo volcánico Planchón-Peteroa, situado en la frontera entre Malargüe (Mendoza) y Curicó (Chile), registró un incremento en su actividad durante la madrugada de este viernes 3 de octubre de 2025, lo que llevó a las autoridades a reforzar el monitoreo y elevar el nivel de alerta técnica a amarilla.

De acuerdo con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a través del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), las cámaras de monitoreo detectaron la emisión de ceniza volcánica con columnas que alcanzaron hasta 250 metros sobre el cráter, con desplazamiento hacia el sureste.

Los especialistas indicaron que este fenómeno estuvo acompañado por variaciones en las señales sísmicas, lo que sugiere una mayor presencia de gases en el sistema. Imágenes satelitales y sobrevuelos confirmaron además cambios en el cráter, entre ellos la disminución del agua en la laguna ubicada en su interior.

En los últimos días, el volcán mostró un incremento progresivo en la emisión de gases y vapor de agua. Según SEGEMAR, estos episodios corresponden a una actividad hidrotermal más intensa, que podría derivar en explosiones menores, emisiones más fuertes de gases y columnas de ceniza de baja altura.

Por el momento no se registran erupciones de gran magnitud, pero el OAVV advirtió que el monitoreo será constante y se mantendrá la comunicación directa con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile.

El volcán Planchón: dónde está ubicado

El Planchón-Peteroa es un sistema volcánico compuesto, con más de 200.000 años de evolución geológica. Se ubica en plena Cordillera de los Andes, sobre la línea limítrofe entre Mendoza y Chile.

A lo largo de su historia, ha protagonizado episodios significativos, como el colapso de su flanco occidental hace 12.000 años, que generó una avalancha de rocas en el valle del río Claro, en territorio chileno.

En tiempos recientes, se registraron erupciones en 1991, 2010-2011 y 2018, todas caracterizadas por su bajo grado de explosividad, pero con un fuerte impacto en las localidades cercanas por la emisión de ceniza y gases.

Las autoridades recordaron que la situación se encuentra bajo alerta técnica y que la población será informada de inmediato ante cualquier cambio en la actividad del volcán.