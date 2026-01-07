Elevaron a naranja el alerta por tormentas y granizo en Mendoza: qué departamentos podría afectar

El Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil advirtieron por tormentas fuertes a severas, con posible caída de granizo, abundante lluvia y ráfagas intensas en distintas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó de amarillo a naranja el alerta por tormentas en varias zonas de Mendoza, ante la probabilidad de fenómenos climáticos de moderada a fuerte intensidad durante la madrugada de este jueves 8 de enero. La advertencia fue reforzada por Defensa Civil, que emitió comunicados preventivos para las zonas más comprometidas.

Según la última actualización oficial, difundida este miércoles a las 20 horas, se esperan tormentas intensas en el Valle de Uco y en departamentos del Este provincial, con posibilidad de caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

De acuerdo a los mapas publicados por el SMN, los departamentos alcanzados por el alerta naranja son Tupungato, Tunuyán, San Carlos, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, La Paz y Lavalle.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos”, detallaron desde el organismo nacional. Además, advirtieron que los fenómenos podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

En el caso del Gran Mendoza, el pronóstico indica que se mantiene vigente el alerta amarillo durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. La misma condición rige para San Rafael, General Alvear y Malargüe, así como para toda la zona de precordillera y cordillera.

Pronóstico del clima para Mendoza

El jueves 8 de enero estará mayormente nublado con lluvias y tormentas, marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 25°C | Mínima: 19°C.