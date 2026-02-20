Elevaron a naranja el alerta por tormentas y granizo en Mendoza: qué departamentos afectaría

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a alerta naranja por tormentas y granizo en Mendoza para este viernes 20 de febrero. La advertencia alcanza al Gran Mendoza, el Este y el Noreste provincial, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas y granizo en Mendoza para este viernes 20 de febrero. La advertencia alcanza a gran parte del Gran Mendoza, el Este y el Noreste provincial, donde se esperan fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos.

Qué significa la alerta naranja por tormentas en Mendoza

De acuerdo al parte actualizado, el organismo nacional advirtió que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas, que podrían estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 90 km/h y lluvias abundantes en cortos períodos.

El pronóstico anticipa valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros, que podrían superarse en forma localizada.

En qué zonas de Mendoza podría llover este viernes

La actualización del SMN incluyó bajo alerta naranja a los siguientes departamentos:

Ciudad de Mendoza

Las Heras

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

Lavalle

Luján de Cuyo

San Martín

Santa Rosa

La Paz

El resto de la provincia, con excepción del noroeste y centro cordillerano, permanece bajo alerta amarilla por tormentas.

Mendoza: qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Desde Defensa Civil de Mendoza indicaron que durante la tarde de este viernes comenzará la inestabilidad en el Oeste del Gran Mendoza y el Oeste del Valle de Uco, extendiéndose luego hacia el Sur provincial con tormentas de mayor intensidad.

Por la noche, las tormentas se desplazarán hacia la zona Este y volverán a impactar en el Gran Mendoza, con probabilidad de precipitaciones hasta la madrugada del sábado. No se descarta la caída de granizo, especialmente en el Sur.

Para el sábado 21 de febrero se prevé una mañana inestable con probabilidad de lluvias en el Valle de Uco, el Gran Mendoza, la zona Este y el Sur provincial. “Nubosidad variable y ventoso con poco cambio de la temperatura y lluvias y tormentas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera”, indicaron. Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Para el domingo 22 de febrero habría nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas en la noche e inestable en cordillera. Máxima: 31°C | Mínima: 17°C.