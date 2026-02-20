Elecciones: qué se vota el 22 de febrero, quién vota y cómo consultar el padrón

La convocatoria en Mendoza involucra a seis departamentos y más de medio millón de ciudadanos que deberán elegir representantes locales. El proceso se desarrollará con Boleta Única de Papel y el padrón ya está disponible en línea para consulta anticipada.

Este domingo 22 de febrero de 2026, seis departamentos de Mendoza volverán a las urnas en el marco de las elecciones municipales desdobladas. Se trata de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, comunas que decidieron separar sus comicios de la fecha provincial y nacional de octubre pasado.

En total, más de 510.000 electores están habilitados para participar, según datos oficiales de la Junta Electoral de Mendoza. Para garantizar el desarrollo de la jornada, se designaron alrededor de 3.500 autoridades de mesa, distribuidas en los distintos establecimientos educativos de cada departamento.

Lo que se vota en estas elecciones es la renovación parcial de los Concejos Deliberantes. En el caso particular de San Rafael, además de concejales, los vecinos deberán elegir a 24 convencionales municipales, quienes tendrán la responsabilidad de redactar la nueva Carta Orgánica departamental, un hecho histórico para esa comuna.

Para conocer el lugar de votación, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial del padrón electoral de Mendoza (padron.mendoza.gov.ar) e introducir su número de documento. Allí se detalla la escuela, mesa y número de orden asignado. Las autoridades recomiendan verificar con anticipación esta información para evitar demoras el día de la elección.

El secretario de la Junta Electoral, Jorge Alba, destacó que “la transparencia del proceso depende de que cada votante sepa con tiempo dónde debe presentarse y qué documento llevar”. Además, recordó que se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que ya se aplicó en elecciones anteriores en la provincia.

Especialistas en derecho electoral remarcan que el desdoblamiento de comicios permite a los municipios “poner el foco en las problemáticas locales y evitar que las campañas se diluyan en la agenda provincial o nacional”. De este modo, la elección de concejales cobra relevancia en la definición de políticas públicas cercanas a los vecinos.

Desde el Gobierno provincial se recordó la importancia de asistir con el DNI en buen estado, ya que es el único documento válido para sufragar. También se subrayó que el padrón definitivo está disponible en línea y que cada ciudadano debe verificar su lugar de votación antes del domingo.

Con este escenario, Mendoza se prepara para una jornada clave en la vida institucional de seis departamentos. La expectativa está puesta en la participación ciudadana y en el impacto que tendrán los resultados en la gestión local, especialmente en San Rafael, donde la redacción de una nueva Carta Orgánica marcará un hito político y jurídico.

