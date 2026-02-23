Elecciones municipales: las comunas que confirmaron sus mandatos y la sorpresa

Las elecciones municipales celebradas este domingo en Mendoza dejaron un mapa político con resultados contundentes en algunos departamentos y escenarios sumamente competitivos en otros. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se consolidó con fuerza en varios distritos clave, mientras que el peronismo logró sostener y recuperar terreno en otros bastiones históricos.

En Luján de Cuyo, la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza obtuvo una victoria amplia al alcanzar el 59% de los votos. Muy por detrás quedaron las distintas listas peronistas, que apenas superaron el 10% cada una. Este resultado le permitiría al oficialismo quedarse con cinco de las seis bancas en juego en el Concejo Deliberante, mientras que la restante quedaría en manos del PJ orgánico, que aventajó por escaso margen a La Cámpora.

En Maipú, en cambio, la elección fue mucho más ajustada. El frente Maipú Crece, encabezado por el intendente Matías Stevanato, se impuso con cerca del 43% de los sufragios, frente al 40% obtenido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. La diferencia estrecha marcó una elección intermedia particularmente significativa, ya que el peronismo logró imponerse en el departamento después de 25 años.

El escenario más competitivo se dio en San Rafael, donde la disputa fue voto a voto y dejó un resultado dividido según la categoría. En concejales, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza quedó en primer lugar con aproximadamente el 39,5%, apenas por encima del frente oficialista San Rafael en Marcha, que rondó el 37,7%. Sin embargo, en la categoría convencionales, los encargados de redactar la carta orgánica municipal, la victoria fue para Emir Félix, quien se impuso por alrededor del 40% frente al 38% del frente opositor.

En otros departamentos de menor peso demográfico también se registraron definiciones claras. En Rivadavia, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se ubicó primero con algo más del 40%, seguido por el Partido Sembrar, del intendente Ricardo Mansur, que alcanzó cerca del 30%, mientras que el peronismo quedó en tercer lugar.

En Santa Rosa, el triunfo fue para el frente peronista Santa Rosa Gana, que superó el 46% de los votos y dejó en segundo lugar a La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con cerca del 24%.

Por último, en La Paz, el espacio peronista Elegí Gestión La Paz se impuso con más del 55% de los sufragios, superando con claridad a La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que rondó el 34%.

El resultado general deja un escenario político diverso en la provincia, con una fuerte presencia del frente libertario-radical en varios departamentos estratégicos, pero también con un peronismo que mantiene capacidad competitiva y consolida sus bastiones en distritos clave.