Elecciones municipales en Mendoza: tras demoras por la tormenta, seis departamentos ya votan este domingo

Tras algunos retrasos en la apertura de escuelas por el temporal, la jornada electoral se desarrolla con normalidad en seis departamentos.

Este domingo se realizan las elecciones municipales en seis departamentos de Mendoza que decidieron desdoblar sus comicios de las elecciones provinciales y nacionales de octubre de 2025. Se trata de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

En todos los casos se renueva la mitad de los Concejos Deliberantes, mientras que en San Rafael además se eligen 24 convencionales municipales.

Según informó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, todas las mesas quedaron conformadas a las 8.35 horas. Si bien la apertura estaba prevista para las 8, en algunas escuelas hubo demoras por tareas de limpieza y acondicionamiento tras la tormenta que afectó distintas zonas de la provincia el sábado por la noche.

Desde el máximo tribunal aclararon que los retrasos estuvieron vinculados a cuestiones operativas derivadas del temporal y no a la falta de autoridades de mesa.

Durante las primeras horas se observó baja concurrencia de votantes en la mayoría de los establecimientos, aunque se espera que el movimiento aumente hacia el mediodía y durante la tarde.

Cómo se vota y cuándo estarán los resultados

La votación se realiza con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) y las mesas permanecerán abiertas hasta las 18 horas. Como es habitual, podrán sufragar quienes se encuentren dentro del establecimiento al momento del cierre.

El escrutinio provisorio comenzará una vez finalizada la votación y, debido a que en cinco departamentos se elige una sola categoría y en San Rafael dos, se prevé que el recuento sea ágil. Los primeros resultados oficiales podrían conocerse alrededor de las 21 horas.