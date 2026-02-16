Elecciones 2026 en Mendoza: dónde voto y cómo son las boletas que se usarán el 22 de febrero

Miles de mendocinos deberán concurrir a las urnas el próximo 22 de febrero en seis departamentos. Cómo consultar el padrón electoral, qué se elige en cada comuna y cómo será la Boleta Única de Papel (BUP).

El próximo domingo 22 de febrero se realizarán las elecciones municipales 2026 en Mendoza en los departamentos de La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Rafael y Santa Rosa. En total, más de 514 mil mendocinos estarán habilitados para votar a sus representantes en los respectivos Concejos Deliberantes.

En el caso particular de San Rafael, además de concejales, los vecinos deberán elegir a 24 convencionales municipales, quienes tendrán la responsabilidad de redactar la nueva Carta Orgánica departamental.

Dónde me toca votar en Mendoza

Desde el Gobierno provincial recordaron ya se puede consultar el padrón electoral para conocer en qué escuela te toca votar, para evitar demoras o confusiones el día de los comicios.

La consulta del padrón electoral Mendoza puede realizarse de manera online, ingresando al sitio oficial:

https://padron.mendoza.gov.ar/eleccion260222padron/hpad0001

Allí, cada elector debe completar sus datos personales para conocer la escuela asignada, número de mesa y orden.

Para esta jornada se habilitarán 1.512 mesas distribuidas en 223 escuelas de los seis departamentos involucrados.

Cómo serán las boletas: Boleta Única de Papel

La Junta Electoral Provincial oficializó los modelos de la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizarán en estas elecciones. El diseño será similar al empleado en los últimos comicios provinciales.

En Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, la boleta incluirá una sola categoría: “candidatos a concejales”. En estos casos, el elector deberá marcar el casillero correspondiente a la lista de su preferencia.

En cambio, en San Rafael la boleta tendrá dos categorías diferenciadas:

Concejales

Convencionales municipales

Además, aparecerá la opción de “Voto lista completa” en el margen superior derecho de cada frente político, junto al casillero correspondiente en cada rubro.

Al igual que en las elecciones de octubre pasado, cada mesa contará con dos cubículos de votación, con el objetivo de agilizar el proceso. En el aula estarán presentes un presidente de mesa y dos vicepresidentes.

Estas elecciones fueron desdobladas del calendario nacional y provincial, por lo que los intendentes de los departamentos involucrados deberán afrontar el costo del operativo electoral, incluyendo impresión de boletas, padrones, urnas y logística. Según datos oficiales, el operativo completo demandará una inversión cercana a $2.736.000.000.

Qué se elige el 22 de febrero

El 22 de febrero los vecinos de los seis departamentos elegirán a sus representantes en el Concejo Deliberante, mientras que en San Rafael también se votará a los convencionales encargados de redactar la nueva Carta Orgánica.