Elecciones 2025: un abuelo mendocino se emocionó al votar “es lo más hermoso que hay”

El hombre, visiblemente conmovido tras emitir su vot con el nuevo sistema de boleta única, destacó la importancia de participar en las elecciones y definió el acto de votar como “lo más hermoso que hay”.

En una mañana marcada por la tranquilidad y la buena organización de los comicios, un abuelo mendocino se convirtió en protagonista involuntario de una de las postales más emotivas de la jornada electoral. Tras emitir su voto con el nuevo sistema de boleta única de papel, el hombre no pudo contener las lágrimas al hablar sobre lo que significa participar en la elección.

“Lo más hermoso que hay. Lo mejor que se puede hacer”, expresó con la voz entrecortada. Cuando fue consultado sobre por qué la emoción, apenas alcanzó a decir: “Por venir a votar y darle la oportunidad a mucha gente”. Luego pidió disculpas, visiblemente conmovido, ante la imposibilidad de continuar la entrevista.

Antes, el votante había relatado su experiencia con el nuevo sistema electoral, destacando la claridad y la simpleza del proceso: “Perfecto, perfecto. Tuve una duda al principio sobre cómo marcar, pero me explicaron y lo hice enseguida”. Con sus anteojos, aseguró que “las boletas son bien legibles” y celebró la organización dentro del establecimiento.

También contó que, pese a haber tenido una cirugía importante, decidió subir las escaleras para votar sin pedir ayuda: “Trato de no molestar a nadie”, dijo con humildad.

Su testimonio emocionó a todos los presentes y dejó un mensaje que resume el espíritu de la jornada: el valor del voto como derecho y deber ciudadano, y la emoción intacta de quienes, después de muchos años y distintas etapas del país, siguen creyendo en la democracia.