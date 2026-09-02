El Zonda irrumpió en Mendoza con ráfagas intensas y alerta amarilla en algunas zonas

La llegada del viento seco y cálido obligó a suspender clases en zonas de montaña. El Servicio Meteorológico Nacional y anticipa un brusco descenso de temperatura hacia la noche.

Pasadas las 16 horas, el aire seco y cálido descendió desde la precordillera hacia el Gran Mendoza, con ráfagas que superaron los 70 km/h y temperaturas que treparon hasta los 27°C.

El fenómeno se desplegó en departamentos como Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo, además de impactar en el Valle de Uco y la zona Sur. La fuerza del viento obligó a las autoridades educativas a suspender las clases presenciales en Malargüe y Potrerillos, trasladando la actividad a la plataforma Escuela Digital Mendoza. En el resto de la provincia, la actividad escolar se mantuvo con normalidad.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla, que advierte sobre los riesgos asociados al Zonda: reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, posibilidad de incendios forestales y complicaciones para la salud, especialmente en personas con afecciones respiratorias.

Desde Defensa Civil recomendaron:

hidratarse

evitar la actividad física al aire libre

asegurar objetos sueltos en techos y balcones

circular con precaución en rutas de montaña

El pronóstico indica que entre las 19 y las 21 horas el viento rotará hacia el sur y sureste en el sur provincial, extendiéndose luego al resto de Mendoza. Este cambio traerá un marcado descenso de la temperatura: para el jueves se espera una máxima de apenas 18°C, lo que representa una caída de casi diez grados respecto a la jornada actual.