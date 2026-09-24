El Zonda golpeó Mendoza: las imágenes de los daños que dejó el viento

El viento Zonda provocó 176 incidentes en distintos departamentos de Mendoza. Tupungato fue el más afectado, con 52 intervenciones, mientras que Las Heras, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y General Alvear también registraron numerosos árboles, postes y ramas caídas, además de incendios y voladuras de techos.

El viento Zonda volvió a hacerse sentir con fuerza este jueves en distintos puntos de Mendoza y dejó un total de 176 novedades hasta las 19:30, según el relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil. El fenómeno tuvo distinta intensidad según la zona. Mientras algunos sectores del Gran Mendoza registraron ráfagas y caída de árboles, en otros departamentos se produjeron incendios de campo, postes y cables derribados y hasta voladuras de techos.

Entre los departamentos con mayor cantidad de intervenciones se destacó Tupungato, con 52 incidentes. Le siguieron Lavalle, con 20; Tunuyán, con 16; Las Heras, con 15; General Alvear, con 14; y Guaymallén y San Rafael, con 13 cada uno.

El mayor número de intervenciones se concentró en Tupungato, donde Defensa Civil contabilizó 52 novedades. El departamento registró:15 árboles caídos, 30 ramas caídas, 3 postes caídos, 3 incendios de campo, 1 voladura de techo.

Las Heras, Tunuyán y General Alvear también tuvieron numerosos daños

En Las Heras, Defensa Civil contabilizó 15 novedades, entre ellas 7 árboles caídos, un caso de ramas caídas, 2 postes derribados y 5 incendios de campo.

Por su parte, Tunuyán registró 16 intervenciones, con 13 árboles caídos y 3 postes caídos.

En General Alvear hubo 14 novedades: se reportaron 4 árboles caídos, 2 ramas caídas, 4 postes, 3 cables y un incendio de campo.

La distribución de los incidentes muestra que el impacto del Zonda en Mendoza no se concentró exclusivamente en el área metropolitana, sino que alcanzó diferentes regiones de la provincia.

Qué pasó en Guaymallén y el resto del Gran Mendoza

En el Gran Mendoza también se registraron distintos inconvenientes. Guaymallén tuvo 13 intervenciones, con 6 árboles caídos, 6 incendios de campo y un incendio de vivienda.

En Godoy Cruz hubo 5 novedades: 3 árboles y 2 postes caídos. En Luján de Cuyo se informó la caída de un cable, mientras que Maipú contabilizó 4 incidentes, entre ellos 2 árboles caídos y 2 incendios de campo.

En tanto, Las Heras registró 15 intervenciones, una de las cifras más altas dentro del área metropolitana.

San Carlos y San Rafael también sufrieron las consecuencias

El Zonda también provocó daños en distintos departamentos del sur y del Valle de Uco. En San Carlos se contabilizaron 12 novedades, con 10 árboles caídos, una voladura de techo y un incendio de campo.

En San Rafael hubo 13 intervenciones, entre ellas 11 árboles caídos y 2 voladuras de techos. En Malargüe, en tanto, se registraron 4 novedades: dos árboles caídos y dos voladuras de techos. Además, hubo 5 incendios de campo en Rivadavia y otros 2 en San Martín.

El viento alcanzó ráfagas de hasta 70 km/h

De acuerdo con el relevamiento meteorológico difundido durante la jornada, Malargüe registró la ráfaga más intensa, con 70 km/h, acompañada por viento del norte de 29 km/h. También se registraron ráfagas de hasta 55 km/h en Guaymallén y de 50 km/h en Las Heras.

El Zonda estuvo acompañado por temperaturas elevadas. Lavalle alcanzó los 36 °C, mientras que Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y San Martín llegaron a 33 °C.

El Zonda también obligó a suspender las clases

Las condiciones meteorológicas también tuvieron impacto en el sistema educativo.

Ante el alerta naranja y amarillo por viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, la Dirección General de Escuelas (DGE) fue ampliando progresivamente la suspensión de las clases presenciales.

La medida comenzó durante la noche del miércoles, cuando se resolvió suspender las clases del turno mañana del jueves. Luego se extendió al turno tarde, vespertino y nocturno, mientras las autoridades continuaban monitoreando la evolución del fenómeno.

El alerta naranja alcanzó a la franja central de Mendoza, desde el límite con San Juan hasta Malargüe, incluyendo el Gran Mendoza y el Valle de Uco. La cordillera y el Este provincial permanecieron bajo alerta amarilla.

El balance de Defensa Civil: 176 incidentes en Mendoza

El último reporte oficial emitido a las 19.30 contabilizó un total de 176 novedades informadas por las defensas civiles municipales e ingresadas a la base de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Tupungato: 52.

52. Lavalle: 20.

20. Tunuyán: 16.

16. Las Heras: 15.

15. General Alvear: 14.

14. Guaymallén: 13.

13. San Rafael: 13.

13. San Carlos: 12.

12. Godoy Cruz: 5.

5. Rivadavia: 5.

5. Malargüe: 4.

4. Maipú: 4.

4. San Martín: 2.

2. Luján de Cuyo: 1.

Desde Defensa Civil indicaron que se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica en toda la provincia.