El Zonda complicó vuelos: ¿a qué hora se reestablecerían?

El viento Zonda afectó este lunes el funcionamiento del Aeropuerto Internacional El Plumerillo. Varios vuelos fueron desviados, otros se cancelaron y cientos de pasajeros debieron reprogramar sus viajes debido a las intensas ráfagas que impidieron aterrizajes y despegues.

El fuerte viento Zonda generó este lunes importantes complicaciones en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, donde las condiciones meteorológicas obligaron a desviar vuelos, cancelar partidas y reprogramar numerosos servicios.

Las dificultades no se limitaron a la provincia. También se registraron inconvenientes en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, debido a las condiciones climáticas que afectaron la operación aérea.

En Mendoza, las ráfagas en altura impidieron que varias aeronaves pudieran aterrizar con normalidad. Vuelos provenientes de Córdoba, Lima (Perú) y otros destinos debieron ser derivados a aeropuertos alternativos, lo que provocó un efecto en cadena sobre las llegadas y salidas programadas.

Pasajeros afectados por las reprogramaciones

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de pasajeros aguardaban novedades dentro de la terminal aérea. Muchos tenían vuelos previstos alrededor de las 7, pero recibieron notificaciones de reprogramación para la tarde.

Una pasajera contó que su vuelo, previsto para las 7.32, fue reprogramado para las 16.50.

“Nos dijeron que era por el clima, que el avión no podía aterrizar y tuvo que volver al Aeroparque”, explicó mientras esperaba una nueva salida.

Otra viajera relató que su vuelo de las 7.30 fue reprogramado para las 14 y que debió avisar en su trabajo que llegaría con demora.

“Tenía que trabajar, así que tuve que reorganizar todo. No quedaba otra”, comentó.

También hubo pasajeros que aseguraron haberse enterado de la cancelación directamente en el aeropuerto, cuando ya esperaban para abordar.

“Nos dijeron primero que el avión no había podido aterrizar. Después nos avisaron que el vuelo se cancelaba y que nos iban a reprogramar para las 15”, relató uno de los afectados.

El viento Zonda complicó la operación aérea

El episodio ocurrió en el marco de una alerta meteorológica por viento Zonda emitida para la precordillera mendocina.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno podía presentar vientos sostenidos de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70 km/h.

Estas condiciones generan una importante reducción de la visibilidad, además de un aumento brusco de la temperatura y una marcada disminución de la humedad relativa, factores que pueden afectar la seguridad de las operaciones aéreas.

Las autoridades aeroportuarias monitoreaban la evolución del tiempo y esperaban que, con una mejora de las condiciones meteorológicas durante la tarde, la operatoria comenzara a normalizarse de manera gradual.