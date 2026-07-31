¿El viento Zonda realmente provoca dolor de cabeza?

Una investigación encabezada por neurólogas de Mendoza y de distintos puntos del país comenzará este 1 de agosto para determinar, con evidencia científica, si el viento Zonda realmente desencadena dolores de cabeza o si se trata de un mito. El estudio se extenderá durante 90 días y convoca a voluntarios de entre 15 y 65 años.

Cada vez que el viento Zonda sopla sobre Mendoza, una frase se repite entre los habitantes de la provincia: “me duele la cabeza por el Zonda”. Aunque esta creencia está profundamente instalada, hasta ahora no existe una investigación científica que confirme si el fenómeno meteorológico es realmente el responsable de esos síntomas.

Con ese objetivo, un grupo de neurólogas de Mendoza y de otras provincias del país iniciará una investigación que buscará determinar si existe una relación directa entre el viento Zonda y los dolores de cabeza.

La neuróloga Andrea Marengo, especialista en cefaleas, médica de montaña, integrante de la Red Argentina de Cefaleas, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo y profesional del Hospital Perrupato, explicó que si bien existen antecedentes internacionales sobre la influencia del clima en las migrañas, en Mendoza nunca se realizó un estudio de estas características.

“Sabemos que existen determinantes meteorológicos que pueden desencadenar crisis de migraña, pero no está comprobado científicamente qué ocurre con el viento Zonda en nuestra provincia. Queremos saber si el viento genera el dolor de cabeza o si simplemente desencadena una condición previa”, señaló la especialista.

El antecedente en Europa

Marengo indicó que existe una investigación realizada en los Alpes sobre el viento Föhn, un fenómeno muy similar al Zonda.

Ese trabajo concluyó que ese tipo de viento favorecía la aparición de crisis de migraña, aunque únicamente se estudió a pacientes que ya padecían esa enfermedad.

La investigación mendocina será más amplia, ya que incluirá tanto a personas con diagnóstico de migraña como a quienes nunca hayan sufrido dolores de cabeza frecuentes.

Qué tipos de dolor de cabeza analizarán

La especialista explicó que uno de los objetivos es diferenciar los distintos tipos de cefaleas.

Por un lado, la migraña suele provocar un dolor pulsátil, intenso e incapacitante, acompañado de náuseas, vómitos y una marcada sensibilidad a la luz y al ruido.

En cambio, la cefalea tensional se caracteriza por una sensación de presión, como si la cabeza estuviera rodeada por una vincha o un casco, generalmente de intensidad leve o moderada y sin otros síntomas asociados.

Precisamente, uno de los interrogantes del estudio es por qué durante los episodios de viento Zonda muchas personas manifiestan dolores de cabeza que no reúnen las características típicas de una migraña.

Cuándo comienza el estudio

La investigación comenzará el 1 de agosto y se desarrollará durante 90 días, abarcando agosto, septiembre y octubre, meses en los que históricamente se registra la mayor cantidad de episodios de viento Zonda.

Una vez finalizada la recolección de datos, comenzará el análisis estadístico, un proceso que demandará aproximadamente seis meses.

Por ese motivo, las primeras conclusiones recién estarán disponibles durante el próximo año.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está abierta a:

Hombres y mujeres de entre 15 y 65 años.

Personas con o sin diagnóstico de migraña.

Personas que sufran dolores de cabeza frecuentes o que nunca los hayan tenido.

Participación completamente voluntaria mediante consentimiento informado digital.

Cómo será la encuesta

Los participantes deberán completar:

Una encuesta inicial sobre antecedentes médicos y presencia habitual de dolores de cabeza.

Un breve cuestionario diario, que demanda aproximadamente un minuto.

Cada día deberán responder si tuvieron dolor de cabeza, en qué momento apareció, cuál fue el horario de mayor intensidad y qué tan fuerte fue el dolor.

Cómo inscribirse

Quienes deseen formar parte del estudio pueden comunicarse por WhatsApp al 2617727748, donde recibirán el consentimiento informado y las instrucciones para comenzar a responder las encuestas diarias.

Los investigadores destacaron que la participación de la comunidad será clave para obtener evidencia científica que permita responder una pregunta que desde hace décadas forma parte de la vida cotidiana de los mendocinos: ¿el viento Zonda realmente provoca dolor de cabeza o solo potencia una predisposición previa?