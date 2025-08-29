El vaso de agua en la mesa de luz: ¿costumbre útil o riesgo invisible?

Aunque parece un gesto cotidiano, los especialistas consideran que conviene revisar este hábito, ya que puede favorecer la proliferación de bacterias, alterar la calidad del descanso y generar riesgos domésticos.

Aunque parece una costumbre inofensiva, dejar un vaso de agua al lado de la cama podría no ser tan recomendable como se cree. Este hábito, común en muchas rutinas nocturnas, está siendo cuestionado por especialistas en higiene y salud ambiental, quienes advierten sobre sus posibles riesgos.

¿Por qué se desaconseja este hábito?

Según diversos estudios y recomendaciones médicas, mantener agua expuesta durante la noche puede favorecer la acumulación de microorganismos. El polvo, los ácaros y otras partículas suspendidas en el aire se depositan en el líquido, alterando su calidad y sabor. Incluso, en ambientes cálidos o con luz artificial cercana, el agua puede sufrir pequeñas modificaciones químicas que afectan su composición.

Además, si el vaso permanece destapado, se convierte en un entorno propicio para el desarrollo de bacterias y levaduras. En algunos casos, se ha detectado la presencia de insectos diminutos que pueden contaminar el agua sin que el consumidor lo note.

Más allá de lo microbiológico, hay un aspecto psicológico que también entra en juego. Tener el vaso al alcance puede generar interrupciones en el sueño, ya sea por la tentación de beber sin necesidad o por el riesgo de derrames accidentales. Dormir con un vaso de agua cerca podría parecer práctico, pero también puede alterar la calidad del descanso.

¿Qué alternativas recomiendan los expertos?

Para quienes necesitan hidratarse durante la noche, la sugerencia es clara: optar por recipientes cerrados, como botellas con tapa o cantimploras de acero inoxidable. Estos formatos reducen el riesgo de contaminación y permiten conservar el agua en mejores condiciones. También se aconseja hidratarse adecuadamente antes de dormir, para evitar la necesidad de beber durante la madrugada.

¿Es necesario eliminar el hábito?

No se trata de generar alarma, sino de revisar prácticas cotidianas que podrían tener efectos no deseados. En contextos de alta sensibilidad ambiental o en hogares con niños y mascotas, cuidar la higiene del agua es clave. Este tipo de gestos, aunque mínimos, pueden contribuir a una rutina nocturna más saludable y consciente.